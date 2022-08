Dujovne impulsa jubilarse a los 68 años, tanto hombres como mujeres

En ese contexto, Dujovne propuso una reforma previsional que incluya “subir la edad jubilatoria a 68 años”, tanto para varones como para mujeres.

Consultada en AM750 por estas declaraciones, la exdiputada nacional y especialista en políticas previsionales Mirta Tundis apuntó contra el exfuncionario macrista al expresar que "no estudia, no recuerda y no registra".

"Si bien la edad jubilatoria se cambió en 1993 para 60 en las mujeres y 65 en los hombres, en 2017 -cuando salió la fórmula de movilidad- se modificó esa ley, la cual establecía que la opción de jubilarse dentro de la actividad, no para los empleados públicos, era de 70 años", argumentó en Mediodía 750.

"El problema es que muchas empresas prefieren indemnizar a sus empleados para tomar más jóvenes y tener sueldos más bajos. Pero la opción está. Y si una persona se quiere quedar hasta los 70 años, no lo pueden despedir", sostuvo.

Y agregó: "El promedio de edad jubilatorio es de 66 años. Estamos de acuerdo (con Dujovne) en que se necesita una reforma. Una reforma integral, no con tantos parches como tiene esta ley. Que se contemplen todas las situaciones".

Asimismo, la dirigenta del Frente Renovador reflexionó sobre la situación de aquellas personas que no llegan a tener los años de aportes suficientes para jubilarse: "No se les permite hacer aportes para compensar lo que les falta y les dan una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que realmente no le reconoce los aportes", enfatizó.

En la misma entrevista con el conductor Alejandro Fantino, Dujovne también habló sobre las pensiones por invalidez, y sostuvo que "la mayor parte de ellas son truchas".

Al respecto, Tundis afirmó que estos dichos son "una aberración" y que el exministro también "desconoce que las jubilaciones de privilegio no existen desde 2002, por lo menos para diputados, senadores, ministros".

"Yo me jubilé como trabajadora teniendo en cuenta los últimos 10 años. No existen jubilaciones de privilegio. Sí regímenes especiales para jueces, docentes, investigadores y servicio exterior", dijo.

"Que pueda existir algún certificado que no corresponda, seguro que en algún lugar sucedió. Pero desde hace unos cuantos años que los certificados de discapacidad se otorgan a través de los organismos provinciales y municipales que están habilitados", agregó Tundis.