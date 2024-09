Dupláa le respondió con altura a Casero y esquivó el conflicto

En los últimos meses, Alfredo Casero no supo contenerse con respecto a sus opiniones. Tal es así que, recientemente, quien se volvió víctima de sus ataques fue Nancy Dupláa. Esto es porque, durante un móvil de "Socios del Espectáculo", el actor habló de la postura política de su colega llegando a decir que ella debería ir a "actuar a las villas gratis".

Ante esto y sin ningún tapujo, Nancy Dupláa no se quedó callada y le respondió al comediante reflexionando sobre el rol de los medios, a los cuales culpó por crear una "enemistad" entre ellos. "La verdad es que le tengo mucho cariño a Alfredo, así que cualquier cosa que tenga para decirle se la diré personalmente. La verdad es que tenemos una experiencia muy buena juntos", comenzó diciendo en un móvil de LAM.

Luego de esto, la actriz sostuvo que "no le importaba" lo que dijo su colega sobre mandarla a actuar a barrios de bajos recursos, que no quiere seguir alimentando esta supuesta guerra. "No importa. La idea es no seguir enemistándonos y desde los medios ayudar a poner un poco de paz entre nosotros mismos y no ir a buscar a Alfredo a que diga estas cosas que se exacerba y que él tiene la necesidad de comunicarlo y comunicarlo de esta manera", explicó.

Tal es así que, después, Nancy Dupláa ahondó en esto y destacó que la forma de expresarse que tiene Alfredo Casero "es su forma de ser". En ese sentido, la actriz cerró: "A él le hace bien, necesita hacerlo evidentemente. Tiene la necesidad imperiosa de comunicar y de comunicar de esa forma. Pero también está el otro lado que lo exacerba y lo pincha para que reviente por el aire y para que este circo romano tan convulsionado siga metiendo leña al fuego".