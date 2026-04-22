Duro testimonio de la familia Macarrón en el inicio del jury a fiscales

Declararon Marcelo Macarrón y sus hijos, Facundo Macarrón y Valentina Macarrón, en el jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, acusados de mal desempeño y negligencia grave.
“Siempre culparon a la familia”
Marcelo Macarrón sostuvo que, tras el asesinato de su esposa, en lugar de contener a la familia, la investigación se enfocó en responsabilizarlos.
También recordó el impacto personal que atravesó durante el proceso judicial: problemas de salud, internación por alcoholismo y años de desgaste emocional.
El relato de Facundo
Uno de los momentos más fuertes de la jornada fue el testimonio de Facundo Macarrón, quien aseguró que fue expuesto públicamente y obligado a revelar su orientación sexual en medio de la investigación.
Según denunció, fue señalado injustamente y eso le provocó traumas y una profunda desconfianza.
“Nunca pidieron disculpas”
Por su parte, Valentina Macarrón cuestionó el accionar de los fiscales y lamentó que, tras años de sospechas sobre su familia, nunca existiera un pedido de disculpas.
También destacó la labor posterior del fiscal Pablo Jávega, a quien atribuyó haber avanzado hacia la identificación del verdadero responsable.
El crimen de Nora Dalmasso ocurrió en 2006 en Río Cuarto y durante años fue uno de los casos policiales más resonantes del país. La causa tuvo múltiples hipótesis y fuertes cuestionamientos por el tratamiento judicial y mediático.