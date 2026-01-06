EEUU admite que el Cártel de los Soles no es una "organización criminal real"

Un artículo de The New York Times señala que el Departamento de Justicia modificó la acusación contra Nicolás Maduro y dejó de presentar al denominado Cártel de los Soles como una organización real, para describirlo como un entramado de clientelismo y corrupción vinculado al narcotráfico.

Estados Unidos admitió que el denominado Cártel de los Soles no constituye una organización criminal en sentido formal. La revisión surge de una nueva acusación del Departamento de Justicia, citada por The New York Times, en la que se abandona la caracterización previa del grupo como una estructura jerárquica y se lo redefine como un sistema de corrupción sostenido por ingresos del narcotráfico.

Según el medio estadounidense, el cambio marca un giro respecto de la acusación presentada en 2020 contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, donde el Cártel de los Soles era mencionado de manera reiterada y se lo señalaba como una organización real, con Maduro como su principal líder. A fines de 2025, incluso, el grupo había sido designado como terrorista por la administración de Donald Trump, tanto por el Departamento del Tesoro como por el Departamento de Estado, a instancias del entonces secretario Marco Rubio.

La nueva acusación, difundida tras la detención de Maduro y su esposa el sábado pasado, mantiene los cargos por conspiración vinculada al narcotráfico, pero elimina la afirmación de que el Cártel de los Soles sea una entidad criminal concreta. En su lugar, el texto describe la existencia de un “sistema clientelar” y una “cultura de corrupción” que habría beneficiado a funcionarios civiles, militares y de inteligencia, con un esquema dirigido “por aquellos en la cima”.

The New York Times destacó que mientras la acusación original mencionaba al Cártel 32 veces, la versión revisada lo hace en apenas dos oportunidades y atribuye a Maduro —al igual que a su predecesor Hugo Chávez— la participación, perpetuación y protección de ese entramado clientelar.

Especialistas citados por el diario señalaron que el término “Cártel de los Soles” se originó como una expresión coloquial utilizada por medios venezolanos en la década de 1990 para referirse a funcionarios corruptos vinculados al narcotráfico, y no como la denominación de una organización estructurada. En ese sentido, la subdirectora para América Latina del International Crisis Group, Elizabeth Dickinson, consideró que la nueva descripción es más precisa que la formulada en 2020 y remarcó que las designaciones administrativas no requieren el mismo estándar probatorio que una causa judicial.

El artículo también subraya que informes clave de organismos internacionales y estadounidenses, como la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de la DEA y el Informe Mundial sobre Drogas de la ONU, nunca incluyeron referencias al Cártel de los Soles. Asimismo, la presunta vinculación entre Maduro y el líder de la banda carcelaria Tren de Aragua fue calificada como débil, ya que se basa en comunicaciones de 2019 en las que se habrían ofrecido servicios de escolta para cargamentos de droga, sin que la comunidad de inteligencia estadounidense considere probado que Maduro dirija las actividades de esa organización.