El abogado Beraldi desmontó el guión de los fiscales

A los pocos minutos de finalizada la primera jornada de alegatos de la Defensa, Cristina Kirchner publicó un tuit en el que señaló: "Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis".

A las 15, pasó a cuarto intermedio los alegatos de la defensa de CFK, que se reanudarán mañana martes a las 9. Carlos Beraldi, anticipó que en el alegato del martes expondrán "las mentiras y calumnias de los fiscales, que tenían luego el objetivo de ser replicados por los medios", un esquema al que el abogado denominó el plan "limpiar todo". "No van a salir de su asombro", anticipó.

Beraldi nuevamente apuntó a la mala praxis de la fiscalía hacia el final de la jornada inicial de los alegatos de la defensa porque “no solicitó ninguna medida de prueba dirigida a mostrar que las Cuentas de Inversión del período 2003-2015 hubiesen sido aprobadas por meras imposiciones de mayorías políticas y sin controles sustantivos”.

Tampoco “solicitó la remisión de los expedientes administrativos que antecedieron a la aprobación de las Cuentas de Inversión”, ni solicitó “que fueran convocados al debate como testigos los legisladores que votaron afirmativamente las cuentas de inversión del período 2003-2015, a fin de determinar si sufrieron coacciones, presiones o amedrentamientos”, indicó.

"Cuando se trabaja con rigor, se llega a la verdad. Hicimos un trabajo con rigor y nos encargamos de aclarar cuestiones que como ustedes se están dando cuenta están inmensamente alejadas de la competencia que tiene un presidente de La Nación. No podemos dejar pasar todas estas mentiras grotescas que se han dicho", señaló Beraldi.

Añadió: "En otras circunstancias estaríamos riendo a carcajadas de lo que pasó, lo que pasa es que han pedido 89 años de prisión en base a una acusación que se apoya en pruebas apócrifas. Esto no tiene vuelta atrás, no tiene retroceso. Yo quiero ser cuidadoso pero no puedo dejar de señalar que esto es gravísimo. Yo no sé cuánta será la difusión que tendrán las consideraciones que hoy estamos haciendo, pero ustedes sí las escuchan y cuando dicten la sentencia van a tener que valorar cada una de estas cuestiones de manera objetiva".

El abogado de la vicepresidenta prosiguió diciendo que "sostener que acá hubo un apagón informativo es una osadía que no registra antecedentes porque claramente con todo lo que vimos, lo que se informa en la Ley de Presupuesto, todo lo que se informa en evaluaciones trimestrales y en la Cuenta de Inversión, no sé cómo se puede sostener algo así. O sí sé, pero no lo voy a decir".

El abogado Ary Llernovoy también presentó varios ejemplos para desmentir a la fiscalía. Entre ellos mencionó el expediente 1775/2013. “La fiscalía dijo que fue una obra abandonada y que el monto fue de 10 millones de pesos y el ejecutado casi 8 millones de pesos. Dijo que supuestamente la obra se encontraba incorporada en el año 2013 pero que revisó y se advirtió que no estaba contemplado para ese año y que, por lo tanto, se mintió en el expediente”.

Agregó: “Si uno se toma el trabajo de ingresar a la página del Ministerio de Economía, pone presupuesto 2013, va al módulo específico que es el de la Dirección Nacional de Vialidad y busca la partida Menores de Seguridad Vial ve que la obra que la fiscalía está diciendo que no existe, en realidad existe”.

El abogado Beraldi también dedicó un amplio espacio en su alegato a desmentir lo que denominó "apagón informativo", un recurso que, dijo, fue creado por la fiscalía para argumentar que el Congreso no era informado sobre las obras. En ese sentido, puntualizó: "El Congreso de la Nación jamás fue engañado: al debatir y sancionar cada una de las leyes de presupuesto contaba con información suficiente sobre el elenco de obras de todo el país que podrán ser financiadas a través de la partida ‘Obras por convenio con provincias”.

Esas mismas obras, subrayó Beraldi, “estaban identificadas en las leyes de presupuesto de la provincia de Santa Cruz”.

Lo que hizo la defensa de CFK, continuó Beraldi sobre esas dos nuevas falsas acusaciones, es revisar y ver que ambos hechos son "absolutamente falsos".

En la primera acusación, llamada "apagón informativo", los fiscales "dicen que entre 2003 y 2015 el Congreso sufrió un apagón informativo; dicen que en esas fechas el Congreso no tenía capacidad de control ni de ser informado sobre cómo se asignaban las partidas que el mismo Congreso votaba y cómo se ejecutaban".

Contrario a lo que dice la fiscalía, aseguró Beraldi, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner "se promovieron múltiples iniciativas tendientes a fortalecer la información presupuestaria".

Las obras investigadas, además, son "fácilmente identificables en las leyes de presupuesto". Beraldi también recordó que "en las planillas que se mandan al Congreso existen códigos presupuestarios y esos códigos son algo así como una especie de cédula de identidad que tienen las obras".

También mostró documentación técnica que desarma la acusación de los fiscales que sostienen que al Congreso se le informaba una subvaluación de las obras. "La fiscalía ocultó deliberadamente todos los actos de gobierno a través de los cuales el Poder Ejecutivo redujo las partidas presupuestarias asignadas a las obras investigadas", resaltó Beraldi.

El abogado de CFK también dedicó varios minutos a mostrar ejemplos que desmienten la acusación de la fiscalía que sostiene que 17 obras directamente no fueron informadas al Congreso.