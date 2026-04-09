El agente secreto

Los días 10 y 14 de abril se exhibe el thriller político escrito y dirigido por Kleber Mendonça Filho que nos traslada a los tiempos oscuros del Brasil bajo el régimen de la dictadura militar y nos sumerge en la huida hacia adelante de Marcelo, un experto en tecnología de 40 años a la fuga que trata de recuperar su vida cambiando de ciudad y de identidad.

4 NOMINACIONES A LOS PREMIOS OSCAR

Mejor Película - Mejor Actor: Wagner Moura

Mejor Casting - Mejor Película Internacional

Con un pasado lleno de sombras, llega a Recife con la esperanza de empezar de nuevo y reencontrarse con su hijo. Pero su intento de redención se ve amenazado cuando descubre que es vigilado por las fuerzas del régimen. Perseguido y con su vida en peligro, Marcelo deberá enfrentarse a viejas culpas y tomar decisiones imposibles, mientras las amenazas se ciernen cada vez más cerca. En una ciudad llena de tensión y miedo, el pasado no ha terminado con él.

“Los últimos 10 o 12 años en Brasil han sido traumáticos en cierto modo, y, probablemente, han revelado heridas que no han sanado completamente porque a mí país no se le da bien mirar al pasado”, dice Mendonca Filho. “Algunos países son mejores que otros en eso: Alemania hizo un buen trabajo desnazificándose tras la II Guerra Mundial. Rusia, en cambio, no lo ha hecho tan bien. En Brasil, cuando la extrema derecha comenzó a surgir, pensé que era realmente extraño y raro que estuvieran trayendo de vuelta cosas que se guardaban en un museo: palabras, actitudes, misoginia, homofobia, racismo interno. Y tal vez eso me llevó a desarrollar este proyecto”.

“Nunca he hecho una película ambientada, por ejemplo, en 1900 porque no es lo he vivido”, cuenta. “En 1977 tenía nueve años y recuerdo algo. En “Doña Clara” había una secuencia de 15 minutos al principio de la película, en 1980. Para mí, es casi como un juego: recordar detalles y comprender su impacto narrativo. No se trata de soñar que el pasado haya sido mejor, sino de la reconstrucción histórica de una época. Y eso me parece fascinante, porque implica bucear en los propios recuerdos, también en la memoria histórica registrada en periódicos, revistas y fotos. Mis recuerdos sumados a una memoria casi científica hacen que esa reconstrucción funcione. Una buena película que comprende el pasado es una herramienta clásica en el cine”.

“El cine forma parte de mi vida y me ayuda”, añade. “Cuando se ve la antigua sala convertida en un banco de sangre es algo que encaja con el personaje del hijo, que se convierte en un hombre adulto herido, que ha lidiado con un trauma terrible. Es casi como ver al fantasma. De hecho, no he visto fantasmas en mi vida, pero sí en el cine. Lo utilizó de hecho al mostrar en la película “Tiburón”, de Steven Spielberg, que fue un fenómeno popular, como en todo el mundo. Pero en Recife, que es costera, ¡tenemos un problema real con los tiburones! Así que para mí fue natural encajar eso con la una leyenda urbana real de los años 70: la pierna peluda que usaban los periodistas como código de censura para hablar de la violencia policial”.

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 10 y mar 14 de abril):

20:45 Hs. EL AGENTE SECRETO (2D subtitulado)

Título original: O Agente Secreto

Origen: Brasil Año: 2025

Género: Thriller político Formato: 2D

Duración: 2 horas, 38 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha técnica:

Guión y dirección: Kleber Mendonça Filho

Producción: Emilie Lesclaux, Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura, Nathanaël Karmitz, Elisha Karmitz

Fotografía: Evgenia Alexandrova

Música: Mateus Alves, Tomaz Alves Souza

Montaje: Matheus Farias, Eduardo Serrano

Reparto:

Wagner Moura (Armando / Marcelo Alves / Fernando -adulto-), Tânia Maria (Doña Sebastiana), Carlos Francisco (Seu Alexandre), Udo Kier (Hans), Maria F. Cândido (Elza), Gabriel Leone (Bobbi), Hermila Guedes (Claudia), Isabél Zuaa (Thereza Vitória), Alice Carvalho (Fátima)