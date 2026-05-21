Backrooms: Sin salida

El miércoles 27 de mayo, en función avant premiére a su estreno mundial, se exhibe el filme de terror que marca el debut como director de largometraje de Kane Parsons, quien con apenas 20 años es el director más joven en la historia del prestigioso estudio independiente A24.

Parsons es el creador del universo original de ‹‹Backrooms›› en YouTube, donde dio inicio a este fenómeno viral siendo adolescente, con una serie de cortos inspirados en la leyenda urbana sobre espacios laberínticos que existen más allá de la realidad. Estrenada en 2022, la serie ha acumulado millones de visualizaciones, y la película surge a raíz del enorme impacto y la repercusión que estos vídeos han alcanzado en Internet. Una extraña puerta aparece en el sótano de una exposición de muebles. Clark, paciente de la terapeuta Mary Kline, desaparece en una dimensión más allá de la realidad. Ella deberá adentrarse en lo desconocido para salvarlo.

La leyenda urbana que originó este proyecto recorrió un largo y particular camino antes de llegar a Hollywood. Todo comenzó en 2019 con una publicación anónima en el foro 4chan, Ahí un usuario compartió la inquietante foto de una oficina amplia y vacía con paredes amarillas, acompañada de un texto que describía el terror de “atravesar la realidad por error y terminar en un lugar que no debería existir”. A partir de ese momento, la narrativa colaborativa se expandió masivamente por diversas plataformas, consolidando este universo como un hito indiscutido de las creepypastas (historias cortas posteadas en internet) y la mitología de la web. Para entender el fenómeno, es fundamental comprender qué son los espacios liminales. El término proviene del latín limen, que significa “umbral”.

En términos sencillos, un espacio liminal es un lugar de transición; un punto intermedio entre un “aquí” y un “allá”. Sin embargo, en la cultura de internet, este concepto se convirtió en una estética visual y psicológica muy particular. Fue en 2022 cuando el joven creador británico Kane Parsons (conocido en el entorno digital como Kane Pixels), con tan solo 16 años, convirtió esta premisa en una experiencia inmersiva a través de YouTube. Al introducir elementos propios como el ficticio Async Research Institute, su popular serie estableció una base narrativa que los millones de fanáticos adoptaron como canónica, demostrando el inmenso potencial de internet como incubadora de nuevas franquicias de terror.

“Backrooms” representa la validación definitiva del horror analógico y las creepypastas como fuentes legítimas de nuevas mitologías contemporáneas. Y, a diferencia de los videos originales, que se centraban en la exploración solitaria, la película cuenta con una narrativa estructurada y un reparto de primer nivel internacional encabezado por el actor británico Chiwetel Ejiofor. Pero, aunque hay personajes definidos, el verdadero protagonista sigue siendo ese entorno amarillo, monótono e interminable que parece tener vida propia. Lo que hasta ahora han sido imágenes virales en redes sociales, ahora se convierte en una experiencia de pantalla grande, con potencial para marcar un nuevo rumbo en el género de terror.

CINE TEATRO ESPAÑOL (mie 27 de mayo):

21:45 Hs. BACKROOMS: SIN SALIDA (2D doblada)

Título original: The Backrooms

Género: Terror urbano

Origen: Reino Unido

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 1 hora 45 Min.

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Dirección: Kane Parsons

Guión: Kane Parsons, Roberto Patino, Will Soodik

Producción: Kori Adelson, Michael Clear, Dan Cohen, Chris Ferguson, Dan Levine, Shawn Levy, Roberto Patino, James Wan

Música: Edo Van Breemen, Kane Parsons

Fotografía: Jeremy Cox Montaje: Greg Ng

Protagonistas:

Chiwetel Ejiofor (Clark), Renate Reinsve (Dra. Mary Kline), Finn Bennett (Bobby), Lukita Maxwell (Kat)