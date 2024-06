El Alemania comparan a Milei con Thatcher

Javier Milei arribó este sábado a la ciudad alemana de Hamburgo, donde recibió el Premio de la Sociedad Hayek, al considerárselo “un reformador ambicioso en el espíritu de Hayek y la escuela austríaca de economía”.

Tras recibir este nuevo galardón, que se suma a los dos que se le otorgaron en Madrid, el Presidente viajó a Berlín, donde tiene previsto entrevistarse con el canciller alemán Olaf Scholz, el primero de los encuentros oficiales en esta nueva gira europea del libertario.

PREMIO A MILEI

“Su valiente defensa de la autodeterminación individual y el libre mercado lo coloca entre los grandes reformadores liberales del mundo de las últimas décadas: desde Ludwig Erhard hasta Ronald Reagan y Margaret Thatcher”, explicaron desde la Hayek-Gessellschaft el galardón otorgado al mandatario argentino.

Esta sociedad recuerda en su nombre al premio Nobel de Economía Friedrich August von Hayek, quien fuera un reconocido opositor al intervencionismo estatal y su defensa de las libertades individuales en el marco del libre mercado y su rechazo al Estado de bienestar y a la justicia social.

RECHAZO A MILEI EN EUROPA

A su llegada a Hamburgo para recibir el Premio de la Sociedad Hayek, Javier Milei fue recibido no solo por el diputado macrista-libertario Fernando Iglesias, sino también por un grupo de militantes antifascistas.

“¡Nain fur Milei in Hamburg, no a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania! ¡No los queremos!”, gritaban desde el muelle de Landungsbrücken, a los pies del hotel donde Milei recibiría la distinción.

“¡Fuera Milei! ¡No pasarán, no pasarán!”; “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!”; “¡Milei fascista, vos sos el terrorista!”; “¡Libertad, libertad a los presos por luchar!”, y “¡No a Milei! ¡No a Milei!”, fueron algunas de las consignas que entonaron los activistas.