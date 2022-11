El árbitro punk que nos representará en Qatar

El mundo del fútbol está lleno de historias que llaman la atención y la de árbitro internacional que representará a la Argentina en el Mundial de Qatar 2022 no es la excepción: Fernando Rapallini es fanático del punk-rock.

Así lo reveló el propio hombre de negro en el episodio 72 de La Podcast Records, producido y conducido por Martin Seid, que se puede escuchar desde las últimas horas. En el podcast, el juez de FIFA habla de su pasión por los recitales y en especial por los festi punks y revela su amor por Los Violadores, Pilsen y su banda de cabecera: los alemanes Die Toten Hosen.

“Empecé a ir a festi punks, vi mucho a Attaque 77, 2 minutos, Flema, Superuva, y lo que más me impactó fue la vuelta de Los Violadores, me deslumbraron. De ahí empecé con Pilsen y eso me llevó a los Die Toten Hosen, mi banda de cabecera. Si me tengo que hacer un tatuaje es de los Toten Hosen“, dice el árbitro de 44 años.