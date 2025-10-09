El archivo de Karen Reichardt: catarata de tuits racistas, clasistas y despectivos

La flamante primera candidata a diputada de La Libertad Avanza no para de generar controversia por su contenido, bastante reciente, en redes sociales.

En un nuevo giro en el escándalo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, la atención se centra ahora en la flamante cabeza de lista de diputados, Karen Reichardt, que empieza a ser blanco de polémicas por sus no tan antiguo archivo en redes sociales, con tuits contra Lionel Messi, pero otros racistas y clasistas.

Tras la renuncia de José Luis Espert, reflotaron en redes sociales una serie de posteos de Reichardt, publicados entre 2015 y 2018, que contienen un fuerte contenido racista, clasista y despectivo, principalmente dirigido a los hinchas de Boca.

Los mensajes, capturados de la cuenta de Reichardt (@KarenReichardt1) en la época en que se desempeñaba como periodista deportiva, generaron un masivo repudio y comprometen a la candidatura que ahora encabeza, reemplazando a Espert.

Las capturas de pantalla que circulan muestran un patrón de expresiones ofensivas, utilizando términos denigrantes para referirse tanto a la calidad futbolística como al origen social de los seguidores del club de La Ribera.

Entre los tuits más cuestionados que, que fueron recuperados por la agencia Noticias Argentinas, generaron la polémica, se destacan los siguientes: "Así son ellos ! Los asesinos piensan así ! Defienden a los negros de mierda ! País del@orto”, "Que villero sos boca!!!", “Negros que no saben jugar siempre igual ! Que River no entre en la pelea”, "Bloquear a estos negros es un placer!! Beso", “Y hay algunos tan negros grasas que no pueden poner una Foto de lo feo que son y truchossss que se le va hacer …”.

La revelación de estos mensajes pone bajo una intensa lupa el perfil de la nueva candidata de LLA, justo cuando el partido busca reordenar su estrategia electoral tras la baja de Espert y el consecuente ascenso de Reichardt al primer lugar de la lista de diputados.