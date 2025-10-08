Senadora de EEUU usó el show de Milei para pegarle a Trump: "Quiere darle 20 mil millones"

Elizabeth Warren cuestionó a Donald Trump por impulsar un plan de auxilio financiero a la Argentina. “Mientras destripa la asistencia sanitaria en su país, quiere financiar a este hombre”.

Los legisladores demócratas de Estados Unidos mantienen su oposición al plan de ayuda financiera que el gobierno de Donald Trump negocia con la administración de Javier Milei. Una de las voces más críticas volvió a ser la de la senadora Elizabeth Warren, quien este martes publicó en sus redes sociales un video del acto del presidente argentino en el Movistar Arena acompañado de un duro mensaje.

“Este es a quien Donald Trump quiere darle 20 mil millones de dólares de nuestro dinero mientras destripa la asistencia sanitaria de los estadounidenses en su país”, escribió la senadora por Massachusetts.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenWarren/status/1975969041669087372?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975969041669087372%7Ctwgr%5Ec389c49836180cea2d93dfb2f375df3aad014f19%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Feconomia%2Fotra-dura-critica-democrata-a-trump-por-al-auxilio-a-milei-este-es-a-quien-quiere-darle-us20000-nid08102025%2F&partner=&hide_thread=false This is who Donald Trump wants to give $20 billion of our money to while he guts health care for Americans at home. https://t.co/EUDc5NKl6w — Elizabeth Warren (@SenWarren) October 8, 2025

Warren fue una de las 14 firmantes de una carta enviada la semana pasada al Presidente republicano en la que exigieron “detener de inmediato” cualquier plan de asistencia económica a la Argentina.

Su declaración coincide con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington, donde continúa las negociaciones por el auxilio financiero estadounidense. Según trascendió, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, evalúa un acuerdo que podría incluir un swap de monedas por unos 20 mil millones de dólares.

En su publicación, Warren compartió además un artículo de la agencia AFP que describe la presentación de Milei en el Movistar Arena como un intento por relanzar su imagen: “Milei se hace pasar por una estrella de rock mientras la economía argentina se desploma”, señaló la agencia sobre el evento con el que el mandatario celebró el lanzamiento de su último libro.