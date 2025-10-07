La Corte habilitó la extradición de Machado y ahora depende de Milei

El Presidente debe definir si firma la extradición a Estados Unidos del supuesto narco amigo de José Luis Espert.

La Corte Suprema aceptó la extradición de Federico "Fred" Machado a Estados Unidos y ahora el amigo de José Luis Espert depende de la decisión de Javier Milei.

En una resolución emitida este martes, el máximo tribunal aceptó el dictamen del procurador Eduardo Casal y rechazó la impugnación presentada por los defensores del "empresario", que pretendía que se declarase inconstitucional el reclamo de las autoridades estadounidenses.

Este fin de semana, LPO había informado de contactos de alto nivel en la Corte Suprema para buscar que se dilatara una decisión como la que este martes se conoció. En tal sentido, el propio ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona (quien en su estudio ha defendido a personajes vinculados con el narcotráfico) había transmitido su interés por la causa.

Otro que supuestamente intentaba hacer lobby en el máximo tribunal era el exgobernador de Río Negro, Horacio Massaccesi, de supuestos vínculos con “Fred” Machado. Un hijo del exmandatario provincial es el jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.

A todo esto, el abogado del imputado por narcotráfico es Francisco Oneto, quien coincidentemente defiende los intereses del propio presidente Javier Milei.