Panic show: Milei cantó desaforado en la presentación de su libro

El presidente presentó su nuevo libro “La construcción del milagro” con un show musical y mensajes políticos. Entre canciones de Charly García, La Mississippi y Gilda, atacó a sus opositores, respaldó a Israel y convocó a “no aflojar” rumbo a las elecciones legislativas.

El presidente Javier Milei protagonizó este lunes 6 de octubre un nuevo espectáculo en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires, donde presentó su libro “La construcción del milagro”, publicado por la editorial Hojas del Sur, parte del equipo organizador del evento denominado “La Derecha Fest”. El encuentro, con una capacidad para 15 mil espectadores, combinó música, discurso político y arengas de campaña.

Durante el show, Milei volvió a subir al escenario como cantante, tal como lo había hecho en mayo de 2024 en el Luna Park. Esta vez interpretó temas como Demoliendo hoteles, de Charly García; El rock del gato, de Ratones Paranoicos; Blues del equipaje, de La Mississippi; No me arrepiento de este amor, de Gilda en la versión de Attaque 77; y Libre, de Nino Bravo, mientras en las pantallas se proyectaban imágenes del Muro de Berlín y del fiscal Alberto Nisman.

Entre los músicos que lo acompañaron estuvieron los diputados Lilia Lemoine y Alberto “Bertie” Benegas Lynch, además del candidato a senador nacional Juan Pablo Benegas Lynch. En medio del clima festivo, Milei alentó al público a corear el cántico “Cristina tobillera”, criticó a los “kukas tira piedras” y dedicó un tramo de su presentación a expresar su apoyo a Israel, al que definió como “el bastión de Occidente”, antes de entonar la tradicional canción hebrea Hava Naguila.

El evento incluyó además un spot en tono paródico inspirado en Star Wars, en el que el mandatario aparecía enfrentando a diversos medios de comunicación y figuras políticas como Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. “Si no, no harían tantas operaciones; el que sabe que va a ganar no hace trampa”, exclamó desde el escenario.

Tras el segmento musical, el presidente compartió escenario con el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un intercambio con tono distendido, y dio paso a una exposición del escritor Agustín Laje, quien abordó lo que denominó “la batalla cultural”.

En el cierre, Milei volvió al centro del escenario para dejar un mensaje de tono electoral: pidió a sus seguidores “no aflojar” y aseguró que “hay que terminar de pasar el río” de cara a los comicios legislativos del 26 de octubre.