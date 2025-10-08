Diputados aprobó la ley que limita el uso de los DNU

En un contexto político y económico complejo para el Gobierno, un amplio abanico opositor le propinó un nuevo golpe al oficialismo en la Cámara de la Diputados al convertir en ley la reforma de la ley que reglamenta el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y decretos delegados que dicta el Poder Ejecutivo.

La votación finalizó 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, en su mayoría de la UCR.

El oficialismo calificó la ofensiva opositora de “desestabilizante” y rechazará la reforma de la ley que reglamenta el uso de los DNU, que ya cuenta con media sanción del Senado. Es que, de ser convertido en ley, el Poder Ejecutivo estará obligado a conseguir, en un plazo de 90 días, el apoyo de ambas cámaras legislativas para sostener la validez de sus decretos. Si no lo logra, el decreto queda derogado.

La iniciativa empodera al Congreso pues dispone, además, que bastará con que una sola cámara rechace un DNU o decreto delegado para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras. En definitiva, la reforma pretende erradicar el artilugio de la “sanción ficta” contenida en la ley 26.122: la convalidación de los decretos a partir del silencio del Congreso.