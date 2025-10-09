La ironía de Juan Martín, hoy candidato a senador en Río Negro

El exfuncionario chubutense se calzó una remera con la frase, en alusión a los vínculos del acusado de ser narco con el gobernador Weretilneck.

El candidato a senador del PRO por Río Negro, Juan Martín, lanzó una inusual campaña en el marco de la recta final para las elecciones del 26 de octubre: se puso una camiseta amarilla -el color que distingue a los del PRO- con la leyenda: “Yo no conozco a Fred Machado”.

La ironía de Martín –exsubsecretario de Información Pública en Chubut entre 2011 y 2013- es un tiro por elevación contra su competidora Lorena Villaverde (LLA), a quien se la vincula sentimentalmente y por negocios con Claudio Ciccarelli, primo del acusado por narcotráfico y lavado de dinero, que está a punto de ser extraditado a los Estados Unidos.

Martín, además, asegura que el gobernador Alberto Wereltineck también tiene vínculos con Machado, ya que lo habría tenido contratado en la Legislatura a Ciccarelli. "Y Martín Soria -otro competidor de la lista de Fuerza Patria-, cuando fue ministro de Justicia de Alberto Fernández nunca se enteró que tenía un rionegrino con pedido de extradición. Los únicos que estamos limpios somos nosotros”, aseguró Martín.

"Villaverde: detenida en EE.UU. por tenencia de cocaína y vinculada al primo de Fred Machado. Weretilneck: reconoció que se reunió con Machado y empleó a su primo en el bloque oficialista de la Legislatura. Soria: fue ministro de Alberto Fernández mientras Machado estuvo detenido y recién se enteró de su existencia hace un par de meses", escribió Martín en sus redes sociales.

Y agregó: "¿Todos tienen algo en común con narcotraficantes? Ah, no, pará. Nosotros no", concluyó el actual diputado provincial que aspira a llegar al Senado.