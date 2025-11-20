El arquero de Independiente logró un fallo histórico para los niños con autismo

El caso judicializado de los hijos de Rodrigo Rey obtuvo una resolución emblemática para el colectivo de niños y familias con Trastornos del Espectro Autista (TEA).

El conflicto que atravesó la familia Rey comenzó con la negativa del colegio a renovar la matrícula de sus hijos. El caso se judicializó y obtuvieron primero una medida cautelar provisoria a su favor, hasta que llegó este fallo ejemplificador para el colectivo TEA. La Justicia en este caso utilizó un tiempo razonable para fallar, y además llegó con buenas noticias.

Lo hizo a tiempo para derramar justicia para el colectivo de niños y familias con Trastornos del Espectro Autista (TEA) que aún no reciben del sistema educativo -en la mayoría de las jurisdicciones del territorio nacional- la contención, el saber y el acompañamiento que merecen. Y muy lejos están de entender que las neurodiversidades en el proceso educativo suman y no restan.

En este contexto adverso para el colectivo TEA es que el caso del arquero de Independiente, Rodrigo Rey, su esposa y sus dos hijos -Benicio y Renata- toma un estatus de caso paradigmático.

El futbolista de Indepediente y su esposa denunciaron en octubre del 2024 que el Instituto José Manuel Estrada de City Bell -un colegio renombrado de la zona platense- les negó la escolaridad en el 2025 a su hijo con autismo y a la hermana. Y lo definieron como un caso de discriminación.

El colegio adonde asistían los dos niños Rey -Benicio con TEA y también la menor Renata- rechazaron la renovación de su matrícula invocando el retrógrado “derecho de admisión”.

El caso se judicializó. Y la familia Rey obtuvo una medida cautelar provisoria a su favor, que aseguraba la matrícula escolar de sus hijos, Benicio -diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA)- y Renata, para el ciclo lectivo 2025 en el Estrada de City Bell, hasta que se expidiera la justicia.

La decisión, que representa un avance en el litigio que la familia mantiene contra la institución, permitió que los niños continúen su desarrollo académico y social en un entorno conocido.