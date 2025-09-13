El ascendido Rada Tilly empató con San Martín

Rada Tilly igualó 1-1 como visitante con San Martín, en el marco de la 25ª y penúltima jornada del torneo Apertura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia. De esta manera, el prematuro campeón y ascendido continúa invicto y estiró la ventaja a cinco puntos sobre su escolta Ferrocarril del Estado, que tuvo descanso.

Por su parte, Caleta Córdova fue sorprendido por Manantiales Behr de Ciudadela, que le ganó 3-2 y lo bajó del tercer puesto, ahora ocupado por Deportivo Portugués, que venció 2-0 a Universitario.

En otros resultados, Deportivo Roca aplastó 7-0 a Stella Maris, Nueva Generación goleó 3-0 a Comodoro FC y Talleres Juniors y Oeste Juniors empataron 3-3.

……………………..

Panorama 25ª fecha

- Comodoro FC 0 / Nueva Generación 3.

- Stella Maris 0 / Deportivo Roca 7.

- Talleres Juniors 3 / Oeste Juniors 3.

- San Martín 1 / Rada Tilly 1.

- Deportivo Portugués 2 / Universitario 0.

- Manantiales Behr de Ciudadela 3 / Caleta Córdova 2.

- Libre: Ferrocarril del Estado.