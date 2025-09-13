Santero hizo la "pole" en el TC y Agrelo clasificó 3º

El Turismo Carrera inició en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis la actividad de la primera fecha de la Copa de Oro.

Fue en el último grupo, el de los más veloces, el de los 12 clasificados para la Copa de Oro, cuando en una apretada clasificación prevaleció el campeón Julián Santero que le sacó el mejor provecho al Ford Mustang que le atiende el equipo Fispa Corse y se quedó con su primera “pole” de la temporada en el TC.

Santero, hacia el final de la tanda, redondeó una gran vuelta para marcar un tiempo de: 1.27.362/ 1000 en una pista que, producto del calor y la tierra suelta, fue cambiando con respecto a la primera sesión de entrenamientos donde se habían establecido tiempos más rápidos, informó la ACTC.

Segundo quedó Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro a solo 11/1000, tercero, el comodorense Marcelo Agrelo, Toyota Camry a 139/1000, cuarto, Agustín Martinez, que con su Ford Mustang se mantuvo al frente hasta el último grupo y quedó a 372/1000 de Santero, quinto, Mariano Werner, también con Ford Mustang, a 389/1000.

Con este resultado, Santero estará largando desde el mejor lugar de la grilla en la primera serie que se correrá este domingo a partir de las 10:10 junto a Agustín Martinez, ambos con Ford Mustang. La segunda batería se largará a las 10:35 hs. con Agustín Canapino y Mariano Werner en la primera fila, un viejo duelo en un renovado TC y a las 11 se pondrá en marcha la tercera y última serie con Agrelo -ganador de la etapa regular- y Christian Ledesma compartiendo la primera fila.

Todo esto en la 11ª. fecha del calendario 2025, primera de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros que se corre este domingo en el autódromo Rosendo Hernández, de la ciudad de San Luis.

………………

Clasificación

1º Julián Santero (Ford Mustang) 1’27”362/1000

2º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) a 0’011/1000

3º Marcelo Agrelo (Toyota Camry) a 0’139/1000

4º Agustín Martínez (Ford Mustang) a 0’372/1000

5º Mariano Werner (Ford Mustang) a 0’389/1000

6º Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) a 0’548/1000

7º Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) a 0’591/1000

8º Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) a 0’694/1000

9º Otto Fritzler (Toyota Camry) a 0’810/1000

10º Germán Todino (Ford Mustang) a 0’818/1000