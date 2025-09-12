Marcelo Agrelo arranca la Copa de Oro del TC

El piloto comodorense, ganador de la etapa regular, iniciará este sábado la actividad oficial en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis.

El piloto comodorense Marcelo Agrelo, al comando de un Toyota Camry, dará comienzo este sábado en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, la actividad oficial correspondiente a la primera fecha de la Copa de Oro, la 11ª de la temporada del Turismo Carretera.

En ese contexto, Agrelo, quien es uno de los pilotos del Maquin Parts, viene de realizar una gran primera parte del TC, al quedar primero en el campeonato y ganar la etapa regular, aunque todavía tiene algo pendiente: la victoria ya que es requisito indispensable ganar al menos una carrera, para luego sí ir con todo por el campeonato de la categoría más popular del automovilismo argentino.

Además de Marcelo Agrelo, quien este año hizo dos podios (fue tercero en Toay y Buenos Aires) los otros once pilotos que se clasificaron para la Copa de Oro son: Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), Mariano Werner (Ford Mustang), Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Otto Fritzler (Toyota Camry), Julián Santero (Ford Mustang), Germán Todino (Ford Mustang), Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), Jeremías Olmedo (Ford Mustang), Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) y Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro).

La actividad del TC arrancará a las 11 con el primer entrenamiento, mientras que el segundo, está previsto para las 13:20.

La clasificación, mientras tanto, dará comienzo a las 16:03, destacando que Agrelo saldrá a clasificar a las 16:42, junto con los otros once integrantes de la Copa de Oro.

El domingo, mientras tanto, se correrán las (3) a cinco vueltas cada una, dando comienzo la primera a las 10:10. La final, que será televisada por la TV Pública, se correrá a partir de las 13:30 a 25 vueltas o 50 minutos de duración.

…………….

Programa

SABADO 13

11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

13:20 a 13:50 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

13:55 a 14:25 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

16:03 a 16:11 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

16:16 a 16:24 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

16:29 a 16:37 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min. (Integrantes de la Copa de Oro)

DOMINGO 14

10:10 Hs. 1ª Serie, 5 vueltas.

10:35 Hs. 2ª Serie, 5 vueltas.

11:00 Hs. 3ª Serie, 5 vueltas.

13:30 a 14:20 Hs. Final 25 vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo.

………………

Copa de Oro

Pos Piloto Victorias Pts Marca

1º Agustín Canapino 2 16 Chevrolet Camaro

2º Marcelo Agrelo - 15 Toyota Camry

3º Mariano Werner 1 8 Ford Mustang

4º Mauricio Lambiris 1 8 Ford Mustang

5º Otto Fritzler 1 8 Toyota Camry

6º Julián Santero - 0 Ford Mustang

7º Germán Todino - 0 Ford Mustang

8º Juan Martín Trucco - 0 Dodge Challenger

9º Christian Ledesma - 0 Chevrolet Camaro

10º Jeremías Olmedo - 0 Ford Mustang

11º Santiago Mangoni - 0 Chevrolet Camaro

12º Valentín Aguirre - 0 Chevrolet Camaro