Independiente perdió y renunció Julio Vaccari

El “Rojo” cayó de local 1-0 ante Banfield y tras el partido, se quedó sin entrenador.

Independiente de Avellaneda cayó este sábado de local por 1-0 ante Banfield y luego del partido de la 8ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional, el DT Julio Vaccari renunció a su cargo como entrenador del “Rojo”.

El partido, que se jugó en el estadio Libertadores de América, tuvo el arbitraje de Andrés Gariano y el gol lo marcó Martín Río a los 37 minutos de la primera etapa.

El conjunto dirigido por Pedro Troglio golpeó a los 37 minutos de la etapa inicial, cuando Río conectó un córner y puso la pelota contra el palo más lejano de Rodrigo Rey. Fue el segundo tanto del mediocampista en este torneo y volvió a confirmar la fortaleza del equipo del Sur en las jugadas aéreas.

Independiente, que volvió a jugar con público en su estadio tras la sanción por los incidentes frente a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, no logró reaccionar.

Si bien generó algunas chances claras con Santiago Montiel e Ignacio Pussetto en la primera parte, la falta de eficacia lo condenó.

El fastidio de la derrota se trasladó a las tribunas, donde los hinchas expresaron su enojo con insultos hacia los jugadores, cánticos contra la dirigencia y enojo por la decisión de la Conmebol.

Con este resultado, Independiente se mantiene en el fondo de la tabla de la Zona B sumando solo tres puntos productos de tres empates, mientras que Banfield escaló al tercer lugar en la Zona A con 13 unidades.