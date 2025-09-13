Lucas Valle fue el más veloz en el TC Pista

El piloto de Rawson dominó la clasificación en el autódromo de San Luis, donde se correrá la primera fecha de la Copa de Plata.

Gran rendimiento del Dodge N°12 de Lucas Valle, que había ganado en El Calafate, pero que no pudo meterse en la Copa de Plata y ahora parece ir por todo para clasificar entre los 3 de Último Minuto: cuarta pole position en el TC Pista para el piloto de Rawson.

Valle saltó a la pista en el primer grupo y con un tiempo de 1:29.427, terminó quedándose con la pole position de la fecha 11 en San Luis. Nadie de la segunda tanda, ni tampoco de los clasificados a la Copa de Plata, pudieron mejorar esa marca y finalmente, el ‘1’ se va para Chubut, informó la página de la ACTC.

Primero Valle, con el Dodge del RV Racing. 2° lugar para Juan Manuel Tomasello, con el Chevrolet del FPA Racing, a una diferencia de 343 milésimas. Quien estuvo en el último escalón del podio fue Nicolás Moscardini, con un Ford del Martínez, a una distancia de 552/1000.

Más atrás llegaron: 4° Gaspar Chansard, con un Toyota del UR Racing, a 618/1000; 5° Marcos Castro, con un Ford del Coiro Competición; mientras que Joaquín Ochoa ocupó el 6° lugar, con el Dodge del SAP Team.

Terminó la actividad para el TC Pista por este caluroso sábado. Este domingo, a partir de las 09:15, se largarán las series que determinarán el ordenamiento de la grilla final de la 11ª fecha en San Luis.

………………..

Clasificación

1º Lucas Valle (Dodge) 1’29”427/1000

2º Juan Manuel Tomasello (Chevrolet) a 0’343/1000

3º Nicolás Moscarini (Ford) a 0’552/1000

4º Gaspar Chansard (Toyota) a 0’618/1000

5º Marcos Castro (Ford) a 0’761/1000

6º Joaquín Ochoa (Dodge) a 0’762/1000

7º Bautista Damiani (Dodge) a 0’762/1000

8º Luciano Cotignola (Torino) a 0’900/1000

9º Gastón Iansa (Chevrolet) a 0’954/1000

10º Rodrigo Lugón (Ford) a 0’972/1000