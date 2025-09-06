En el sexto minuto de descuento, venció a Talleres con gol de Federico Leguiza y salió campeón invicto de la B, cuando aún restan dos jornadas por disputarse.

Rada Tilly volvió a la A con un triunfo agónico

Rada Tilly derrotó 1-0 a Talleres Juniors como local, en el marco de la 24ª fecha del torneo Apertura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, y consiguió -de manera invicta- el campeonato y el ascenso de manera anticipada junto su gente.

Si bien las matemáticas decían que al “Aurinegro” le alcanzaba con un punto, los de Km 3 le venían complicando la tarde a los de la villa balnearia y fue en tiempo de descuento donde llegó el 1-0 y el desahogo para el dueño de casa.

A los 51 minutos del segundo tiempo, un tiro libre al segundo palo no pudo ser contenido por Naduán y, tras el débil manotazo del arquero, la pelota le quedó en el pecho a Federico Leguiza y solo tuvo que acariciarla con la derecha junto al poste para desatar el festejo.

Sus inmediatos perseguidores, Ferrocarril del Estado (2º) y Caleta Córdova (3º), dependían de un milagro para llegar con chances hasta el final, ya que en las últimas dos fechas tienen libre.

Ferro, con goles de Marcos Bellido, Claudio Ojeda y Jorge Gaitán goleó 3-0 a Nueva Generación, mientras que Deportivo Portugués venció 3-1 a Caleta, con doblete de Tadeo Sotomayor y un gol de Santiago Hoppmann. Eduardo Caballero hizo el gol del “Merlucero”.

Por su parte, Deportivo Roca vapuleó 5-0 a Comodoro FC con dos goles de Aaron Cárcamo, mientras que los restantes fueron obra de Juan Cruz Carrizo, Mateo Morales y Osiel Mansilla.

Mientras tanto, San Martín, con tantos de Nahuel Mayorga, Vicente Riquelme y Juan Alvarado derrotó 3-1 a Universitario, que marcó a través de Héctor Gaitán.

Además, Stella Maris superó por 2-1 a Oeste Juniors. Daniel Derbes y Brian Paredes marcaron para el “Costero”, mientras que Tomás Robles anotó el tanto para el conjunto del Valle “C”.

Panorama 24ª fecha

SABADO 6

- Caleta Córdova 1 / Deportivo Portugués 3.

- Universitario 1 / San Martín 3.

- Rada Tilly 1 / Talleres Juniors 0 .

- Deportivo Roca 5 / Comodoro FC 0.

- Nueva Generación 0 / Ferrocarril del Estado 3.

- Oeste Juniors 1 / Stella Maris 2.

- Libre: Manantiales Behr de Ciudadela.

……………….

Próxima fecha (25ª)

Deportivo Portugués vs Universitario.

Manantiales Behr de Ciudadela vs Caleta Córdova.

San Martín vs Rada Tilly.

Talleres Juniors vs Oeste Juniors.

Stella Maris vs Deportivo Roca.

Comodoro FC vs Nueva Generación.

Libre: Ferrocarril del Esstado.

……………..