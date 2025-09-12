Rada Tilly estrena título con el ascenso consumado

Visita este sábado a San Martín, por la penúltima fecha, mientras ya se organiza el Clausura.

Se disputará este sábado desde las 15:30 la 25ª y penúltima fecha del torneo Apertura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que ya consagró a Rada Tilly.

El campeón y prematuro ascendido visitará a San Martín, con el objetivo de estirar su invicto, mientras ya se organiza el Clausura. El segundo certamen de 2025 se disputará a una sola rueda, todos contra todos, y se iniciará el fin de semana siguiente al que termine el Apertura.

Teniendo en cuenta que Rada Tilly ya subió a la A, el ganador del Clausura obtendrá el segundo ascenso. Si el cuadro de la villa balnearia vuelve a ganar el título, el segundo ascendido será el mejor de la tabla general, detrás del “Aurinegro”.

Programa de la 25ª fecha

Sábado 15:30

- Comodoro FC vs Nueva Generación.

Arbitro: Brian Jerosimich.

Asistentes: Miguel Coñuecar y Camila Madami.

Cancha: Comodoro FC.

- Stella Maris vs Deportivo Roca.

Arbitro: Blas Subelza.

Asistentes: Víctor Velarde y Yamila Ramos.

Cancha: Stella Maris.

- Talleres Juniors vs Oeste Juniors.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Sergio Navarrete y Eduardo Vallejos.

Cancha: Talleres Juniors.

- San Martín vs Rada Tilly.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Gastón Cejas y Dionisio Pino.

Cancha: San Martín.

- Deportivo Portugués vs Universitario.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Asistentes: Guillermo Díaz y Juan Ontivero.

Cancha: Deportivo Portugués.

- Manantiales Behr de Ciudadela vs Caleta Córdova.

Arbitro: Carlos Flores.

Asistentes: Lucas Bres y Alejandro Acosta.

Cancha: M.B. Ciudadela.

- Libre: Ferrocarril del Estado.