Rada Tilly estrena título con el ascenso consumado

Se disputará este sábado desde las 15:30 la 25ª y penúltima fecha del torneo Apertura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que ya consagró a Rada Tilly.
El campeón y prematuro ascendido visitará a San Martín, con el objetivo de estirar su invicto, mientras ya se organiza el Clausura. El segundo certamen de 2025 se disputará a una sola rueda, todos contra todos, y se iniciará el fin de semana siguiente al que termine el Apertura.
Teniendo en cuenta que Rada Tilly ya subió a la A, el ganador del Clausura obtendrá el segundo ascenso. Si el cuadro de la villa balnearia vuelve a ganar el título, el segundo ascendido será el mejor de la tabla general, detrás del “Aurinegro”.
Programa de la 25ª fecha
Sábado 15:30
- Comodoro FC vs Nueva Generación.
Arbitro: Brian Jerosimich.
Asistentes: Miguel Coñuecar y Camila Madami.
Cancha: Comodoro FC.
- Stella Maris vs Deportivo Roca.
Arbitro: Blas Subelza.
Asistentes: Víctor Velarde y Yamila Ramos.
Cancha: Stella Maris.
- Talleres Juniors vs Oeste Juniors.
Arbitro: Diego Schooff.
Asistentes: Sergio Navarrete y Eduardo Vallejos.
Cancha: Talleres Juniors.
- San Martín vs Rada Tilly.
Arbitro: Luis Fimiani.
Asistentes: Gastón Cejas y Dionisio Pino.
Cancha: San Martín.
- Deportivo Portugués vs Universitario.
Arbitro: Gabriel Jarpa.
Asistentes: Guillermo Díaz y Juan Ontivero.
Cancha: Deportivo Portugués.
- Manantiales Behr de Ciudadela vs Caleta Córdova.
Arbitro: Carlos Flores.
Asistentes: Lucas Bres y Alejandro Acosta.
Cancha: M.B. Ciudadela.
- Libre: Ferrocarril del Estado.