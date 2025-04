El ataque de furia de Marcelo Corazza con un periodista

Marcelo Corazza, el productor televisivo que se encuentra procesado en la causa por explotación sexual de menores, enfrentó al periodista de Desayuno Americano, el programada de las mañanas de América TV, tras ser consultado por la denuncia de Viviana Canosa y lo insultó.

En una entrevista exclusiva para el programa de Pamela David, el cronista fue a buscar al ex participante de Gran Hermano a su casa y le consultó sobre la causa que Canosa presentó a la Justicia, que también involucra a Lizy Tagliani, y donde también mencionó a Corazza por una red de pedofilia.

"No voy a declarar nada, ya lo saben. No puedo hablar", expresó Marcelo. Más tarde, el notero quiso hablar sobre la sentencia de su juicio que se dará a conocer en agosto, y el productor lanzó su primera agresión: "No está bueno. Pasaron un montón de cosas en Argentina para que me vengan a romper las pelotas a mí con eso".

"No voy a hablar. Dejame entrar a mi casa, por favor. Dejame entrar la bicicleta y no me violenten", aclaró. Por otro lado, el periodista le preguntó "si estaba pasando por un buen momento" y Corazza le respondió de manera irónica: "Sí, ¿me ves? Estoy en mi mejor momento". Sin dar más palabras, Marcelo ingresó a su casa, le cerró la puerta en la cara al periodista y lo tildó de "maleducado".

Finalmente, se cruzó con la hermana de Corazza, pero tampoco quiso dar declaraciones. "¿Me dejás cerrar el auto? ¿Cómo querés que este? Esto es acoso. Me molestan", gritó mientras el periodista le asomaba el micrófono por la puerta de su vehículo. Además, aclaro que "Marcelo es inocente" y aseguró que "lo va a determinar la Justicia".

Cómo se encuentra la causa de Marcelo Corazza

Según la investigación, Francisco Rolando Angelotti fue señalado y procesado como el jefe de la banda por asociación ilícita y trata de personas agravada. Por su parte, Marcelo Corazza, Ignacio Mermet y Fernando Charpenet fueron identificados como "miembros".

En junio del 2024, el juzgado criminal y correccional federal Nº4 elevó la causa a juicio por explotación sexual de menores. Las maniobras habrían tenido lugar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Misiones, al menos, desde 1999 hasta marzo de 2023. Los abusos y sometimientos sexuales fueron relatados por 10 víctimas.

Marcelo Corazza, ex participante de Gran Hermano había sido detenido la primera vez el 20 de marzo del 2023, acusado de haberse encontrado en el año 2001 con un menor de 14 años en su vehículo.