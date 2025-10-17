El Austral juega la última fecha de la fase regular

Los duelos de este sábado serán Portugués-Madryn, Draig Goch-Trelew RC, Calafate-San Jorge RC, Chenque-Comodoro y Bigornia Club-Patoruzú.

Este sábado se disputará la novena y última fecha de la fase regular correspondiente al torneo Austral de rugby, donde quedarán definidos los otros equipos que jugarán semifinales, y en donde Deportivo Portugués, fue el primer clasificado para jugar esa instancia.

En ese contexto, el escolta Calafate RC irá por un triunfo que lo meta entre los cuatro mejores de la competencia cuando reciba a San Jorge RC, que marcha último y sin victorias.

Por su parte, Trelew RC -tercero- vistará a Draig Goch de Gaiman con la intención de ganar y así meterse en las “semis”.

Además, Bigornia Club, que figura cuarto, recibirá en Rawson a Patoruzú RC, que tiene dos juegos pendientes, aunque ya está fuera de carrera.

Mientras tanto, en El Trébol, Chenque RC, que marcha sexto, se las verá ante Comodoro RC en un nuevo clásico, y en donde el “Coirón” buscará el triunfo, esperando una traspié del “Yunque” para así meterse en las “semis”.

El que ya tiene el objetivo cumplido, pero que viene de resignar su invicto es Deportivo Portugués. El líder del campeonato buscará cerrar una gran primera fase cuando reciba a Puerto Madryn RC, otro de los que se quedó tempranamente sin chances.

Con respecto a las formativas, también será día de definición. Cabe destacar que en Menores de 18, el título quedó para Trelew RC.

Restan por definirse las categorías M-15 y M-16, donde los favoritos al título son Puerto Madryn en M-16 y Chenque RC en Menores de 15.

Además, en Intermedia, Deportivo Portugués se consagró campeón.

En otro orden, Ezequiel Cid fue designado como árbitro de la Intermedia entre Olivos y Lomas Athletic en la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) como parte del programa de intercambio UAR para referís en desarrollo.

PRIMERA DIVISION: 1) Deportivo Portugués 32 puntos, 2) Calafate RC 27, 3) Trelew RC 27, 4) Bigornia Club 24, 5) Comodoro RC 22, 6) Chenque RC 19, 7) Patoruzú RC 13,

8) Puerto Madryn RC 11, 9) Draig Goch RC 4 y 10) San

Jorge RC 4.

Programa de la 9ª fecha

SABADO 18

Cancha: Draig Goch RC – Gaiman

13:00 M-16: Draig Goch RC vs Trelew RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.

14:00 M-18: Draig Goch RC vs Trelew RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa vsita.

15:30 Primera: Draig Goch RC vs Trelew RC. Referí: Sebastián Molina (URA). Asistentes: Designa local y designa visita.

Cancha: Deportivo Portugués – Bº Industrial

11:30 M-15: Deportivo Portugués vs Puerto Madryn RC. Referí: Fernando Nahuel. Asistentes: Designa local y designa visita.

13:00 M-16: Deportivo Portugués vs Puerto Madryn RC. Referí: Nehuen Millaman. Asistentes: Fernando Nahuel y designa local.

14:30 M-18: Deportivo Portugués vs Puerto Madryn RC. Referí: Pablo Heredia. Asistentes: Nehuen Millaman y designa local.

16:00 Primera: Deportivo Portugués vs Puerto Madryn RC. Referí: Axel Cárdenas. Asistentes: Nehuen Millaman y Fernando Nahuel.

Cancha: Calafate RC – Bº Divina Providencia

13:00 M-16: Calafate RC vs San Jorge RC. Referí: Julián Ciancio. Asistentes: Designa local y designa visita.

14:30 M-18: Calafate RC vs San Jorge RC. Referí: Santiago Carrizo. Asistentes: Julián Ciancio y designa local.

16:00 Primera: Calafate RC vs San Jorge RC. Referí: Roberto Luna. Asistentes: Santiago Carrizo y Julián Ciancio.

Cancha: Chenque RC – El Trébol

10:55 M-14 (amistoso) Chenque RC vs Comodoro RC. Referí: Federico Vece. Asistentes: Designa local y designa visita.

11:45 M-15: Chenque RC vs Comodoro RC. Referí: Juan Manuel Fuertes. Asistentes: Federico Vece y designa local.

13:10 M-16: Chenque RC vs Comodoro RC. Referí: Marcos Arjona. Asistentes: Juan Manuel Fuertes y Federico Vece.

14:35 M-18: Chenque RC vs Comodoro RC. Referí: Pedro Rivera. Asistentes: Marcos Arjona y Juan Manuel Fuertes.

16:00 Primera: Chenque RC vs Comodoro RC. Referí: Víctor Riera (URAV). Asistentes: Pedro Rivera y Marcos Arjona.

Cancha: Bigornia Club - Rawson

12:00 M-15: Bigornia Club vs Patoruzú RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.

13:30 M-16 Bigornia Club Patoruzú RC. Referí: Rubén Soria. Asistentes: Designa local y designa visita.

15:00 M-18: Bigornia Club vs Patoruzú RC. Referí: Gabriel Kononczuk. Asistentes: Designa local y designa visita.

16:30 Primera: Bigornia Club vs Patoruzú RC. Referí: Ian Fuertes (URAV). Asistentes: Gabriel Kononczuk y Rubén Soria.