Marcelo Pérez, Amílcar Oliver, Juan Cruz Centeno, Renzo Blotta y Marcos Panquilto fueron los más veloces en los ensayos de este viernes.

El automovilismo chubutense clasifica en Trelew y después corre la 7ª fecha

Este viernes se desarrollaron en el autódromo Mar y Valle de Trelew, los entrenamientos oficiales correspondientes a la 7ª fecha del calendario provincial de automovilismo.

En ese contexto, los pilotos que fueron más rápidos en este primer día de competencia fueron Marcelo Pérez en el TC Austral (1’26”373/1000), categoría donde Enrique Verde reapareció y quedó 10º (1’28”734/1000).

En el TC Patagónico dominó el valletano Amílcar Oliver (1’20”716/1000), mientras que Gustavo Micheloud se quedó con el quinto tiempo (1’21”684/1000).

En el Turismo Pista 1.100cc, el más veloz fue Juan Cruz Centeno (1’38”910/1000), en el TP Gol 1.6, dominó Renzo Blotta (1’28”287/1000) y en los Renault 12 Chubutense, el puntero del campeonato Marcos Panquilto (1’34”114/1000), se quedó con el tiempo más rápido de la tarde.

La acción continuará este sábado desde las 9:30 con las pruebas de tanques llenos, mientras que las clasificaciones darán comienzo a las 10:50.

La actividad seguirá desde las 13 cuando den inicio las finales -a 14 vueltas cada una-, arrancando primero los R-12, para continuar luego con el TC Austral, TC Patagónico, TP Gol 1.6 y TP 1.100cc.

El domingo, mientras tanto, volverán -en horas de la mañana- las pruebas de tanques llenos, después será clasificación y luego se correrá la octava fecha del calendario 2025.

Cabe destacar que esta competencia la organiza la Asociación Mar y Valle y fiscaliza la Federación Chubutense de Automovilismo.