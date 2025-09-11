Trelew recibe a la doble fecha de automovilismo chubutense

Este viernes se inicia en el autódromo Mar y Valle la actividad de la séptima y octava fechas de la temporada 2025.

El autódromo Mar y Valle de Trelew se convertirá este fin de semana en el escenario de la séptima y octava fechas del calendario provincial de automovilismo.

En ese contexto, estarán el Turismo Carretera Patagónico, Turismo Carretera Austral, Turismo Pista 1.100cc, TP Gol 1.6 y Renault 12 Chubutense.

La competencia la organiza la Asociación Mar y Valle, y será fiscalizada por la Federación Chubutense de Automovilismo.

La actividad arrancará este viernes con los ensayos, mientras que el sábado serán las clasificaciones y luego se correrán las finales correspondientes a la 7ª fecha.

El domingo, mientras tanto, se realizarán primero las pruebas de tanques llenos, luego clasificaciones y más tarde, se desarrollarán las finales de la octava fecha.

Cabe destacar que el fin de semana no se realizarán las habituales series.

Para este fin de semana se anuncian varios regresos, entre ellos el de Enrique Verde que correrá en el TC Austral con el Ford Falcon de Rubén Pires, quien por motivos personales no podrá estar en esta doble fecha.

También se anuncia la vuelta del trelewense Rubén Centeno, que lo hará con un Ford y en la misma categoría.

Además, en el TC Patagónico, está previsto el regreso del histórico “Luly” Mayo que lo hará con un auto también de la marca del óvalo.

CAMPEONATOS

A continuación se detalla las principales posiciones del campeonato en cada una de las categorías, luego de corridas seis fechas.

TC Patagónico: 1) Axel Oliver 186 puntos, 2) Emiliano López 171, 3) Marcos Laudonio 163, 4) Amílcar Oliver 129, 5) Tomás Oliver 122, 6) Daniel Laudonio 93, 7) Julio Bona 86, 8) Cristian Trupiano 76, 9) Julio Sosa 72, 10) Mauricio Naso 67, 11) Sebastián Gatica 51, 12) David Peñalva 16, 13) Daniel Sosa 12 y 14) Angelo Casas 2.

TC Austral: 1) Sergio Larreguy 156 puntos, 2) Miguel Otero 155, 3) Javier Hernández 140, 4) Marcelo Pérez 134, 5) Javier Figueroa 104, 6) Emanuel García 101, 7) Marcelo Otero 97, 8) Luis Méndez 88, 9) Rubén Pires 72, 10) Gustavo González 62, 11) Pedro Gutiérrez 61, 12) Máximo Arias 59, 12) Daniel Sauthier 49,14) Jorge Avila 24, 15) Enrico Lola 24, 16) Martín Larreguy 20, 17) Leonardo Larreguy 11, 18) Fernando Vázquez 7, 19) Edgardo Krings 4 y 20) Rubén Ferrante 1.

TP 1.100cc: 1) Leonardo Carrión 136 puntos, 2) Martín Jones 135, 3) Franco Vallejos 127, 4) Santiago Villar 120, 5) Luciano Matazmala 118, 6) Juan Cruz Centeno 100, 7) Santiago Acevedo 96, 8) Daniel Nogales 92, 9) Mariano Ayup 88, 10) Benjamín Carrizo 84, 11) Roberto Marzoli 79, 12) Rubén Grier 70, 13) Nicolás Coll 69, 14) Martín Muñoz 66, 15) Luciano Centeno 62, 16) Pablo Eckerman 55, 17) Pablo Arabia 49, 18) Jeremías Saldivia 46, 19) Renzo Sastre 42, 20) Enrico Fratesi 37.

TP Gol 1.6: 1) Pablo Pires 180 puntos, 2) Renzo Blotta 149, 3) Agustín Montecino 141, 4) Santiago Gamba 133, 5) Arian Gómez 112, 6) Sebastián Carballo 90, 7) Daniel Miranda 80, 8) Martín Pachmann 80, 9) Carlos De Rossi 80, 10) Luciano Alvarez 71, 11) Nicolás D’Elía 70, 12) Fernando Przbytek 69, 13) Tomás Pugnaloni 65, 14) Mario Valle 55, 15) Alberto Vitorino Pinto 50, 16) Martín Ebene 49, 17) Agustín Vera 49, 18) Gabriel Gonzalo 46, 19) Federico Fracaro 45, 20) Sebastián Rodríguez 40.

Renault 12: 1) Marcos Panquilto 148 puntos, 2) Federico Turrez 133, 3) René Ludden 131, 4) Abel Panquilto 122, 5) Javier Casas 115, 6) Emanuel Correa 107, 5) Gianfranco Mesiti 100, 8) Enzo Fueyo 92, 9) Juan Kristiansen 81, 10) Cristian Marsicano 80, 11) Ezequiel González 80, 12) Héctor Montenegro 78, 13) Juan Campano 68, 14) Víctor Pachmann 62, 15) Sebastián Acosta 59, 16) Ezequiel Pizzonía 56, 17) Cristian Schill 55, 18) Sebastián Sandoval 52, 19) Nicolás Rodríguez 40, 20) José Carrasco 39.