La iniciativa, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB, se realizará el 5 de noviembre y reunirá a referentes de los ámbitos financiero, empresarial, académico y emprendedor.

El Banco del Chubut acompañará la jornada Nodo FCE de Innovación y Finanzas, que se realizará el próximo 5 de noviembre, desde las 9, en el Centro de Convenciones del Museo Egidio Feruglio. La participación se enmarca en el acuerdo de vinculación institucional que la entidad mantiene con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

El encuentro propone generar un espacio de intercambio entre la universidad, el sector financiero, las empresas y los emprendedores, para abordar herramientas, tendencias y oportunidades vinculadas al financiamiento, la inversión y el desarrollo de proyectos.

En este contexto, el Banco destaca la importancia de acercar conocimientos y herramientas que contribuyan a la toma de decisiones financieras, así como de fortalecer la articulación entre el ámbito académico y los sectores empresarial y emprendedor para favorecer la generación de oportunidades en la provincia.

El acompañamiento forma parte de las políticas de Responsabilidad Social Empresaria de la entidad, que promueven iniciativas orientadas a la vinculación institucional, el acceso al conocimiento y el desarrollo de la comunidad.