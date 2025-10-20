El básquet formativo siguió con la disputa del torneo Clausura

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (ACRB) disputó el último sábado, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura, y en esta cosa, tuvieron acción solamente las formativas (U-11, U-13, U-15 y U-17), en ambas ramas.
En ese contexto, la actividad se desarrolló en el Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima, en el gimnasio “Diego Simón” de Federación Deportiva y en el “Cemento Comodoro” del club Petroquímica.
A continuación se detalla los resultados que se registraron en cada uno de esos tres escenarios mencionados.
………………
Panorama
SABADO 18
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
- La Fede Deportiva 52 / Gimnasia y Esgrima 70 (U-11 Femenino).
- La Fede Deportiva 65 / Gimnasia y Esgrima 45 (U-13 Femenino).
- La Fede Deportiva 62 / Gimnasia y Esgrima 24 (U-15 Femenino).
En el Socios Fundadores
- Gimnasia "Verde" 44 / Náutico Rada Tilly "Negro" 75 (U-11).
- Gimnasia "Verde" 92 / Náutico Rada Tilly "Negro" 35 (U-15).
- Gimnasia "Verde" 11 / Náutico Rada Tilly "Negro" 100 (U-13).
- Gimnasia "Verde" 94 / Náutico Rada Tilly "Negro" 41 (U-17).
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
- Gimnasia "Naranja" 115 / Petroquímica 62 (U-11).
- Petroquímica 71 / Náutico Rada Tilly "Negro" 33 (U-15 Femenino).
- Petroquímica 55 / Náutico Rada Tilly "Negro" 31 (U-17 Femenino).
MARTES 21
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
21:00 U-17 Femenino: La Fede Deportiva vs Gimnasia y Esgrima.