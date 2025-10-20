Gimnasia busca volver a la victoria en Oliva

El “Verde”, que viene de dos derrotas en fila, visita este martes a Independiente por una nueva fecha de la Liga Nacional. Arranca a las 21.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia iniciará este martes su primera gira por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El elenco, que conduce Pablo Favarel, se presentará en la provincia de Córdoba para visitar a Independiente de Oliva en lo que será su cuarta presentación de la temporada.

El partido, que se jugará en el estadio El Gigante de la Ruta 9, dará comienzo a las 21, y se podrá ver a través de Basquet Pass.

Luego de un comienzo positivo en el Socios Fundadores, con victoria ante San Martín de Corrientes 81-65, el “Verde” sufrió luego dos derrotas, también en condición de local, ante Olímpico de La Banda (67-70) y luego frente a La Unión de Formosa (61-69), en un partido donde lució muy errático, sobre todo de tres puntos.

Por ello, Gimnasia irá en busca de la recuperación ante un Independiente, que se ubica quinto en la tabla con dos éxitos y una derrota, ante el campeón Boca Juniors.

Sin embargo, el equipo que dirige Martín González se recuperó en su cancha ganándole con autoridad a San Lorenzo por paliza 105-71.

El plantel de Independiente de Oliva cuenta con el siguiente plantel: Francisco Conrradi, Fortunato Rolfi, Agustín Pautasso, Rolando Vallejos y Enzo Filippetti. Esa fue la última formación que inició ante el “Ciclón”. Luego se encuentran Agustín Cáffaro, Jorge Díaz, Nicolás Marcucci, Valentín Duvanced, Esteban Cáffaro, Carlos Hurtado y Felipe Barrionuevo.

Gimnasia, mientras tanto, no tendrá al escolta Federico Grun quien se recupera de un desgarro. Los que sí estarán a disposición son: Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros, Carlos Rivero. Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Víctor Andrade, Juan Cárdenas, y los juveniles José Ignacio Copesky, Valentino Ayala y Jesús Centeno.

Luego de este partido, Gimnasia continuará su viaje por la misma provincia ya que el jueves 23 se medirá en Alta Córdoba ante Instituto, mientras que el sábado 25 se presentará en el estadio Estructuras Pretensa para medirse con el local Atenas, en partido que se jugará desde las 11:30 y con televisación de TyC Sports.

LOS PIBES VAN POR LA CUARTA

Por otra parte, desde las 17, el “Verde” irá en busca de su cuarta victoria seguida en la Liga Próximo, ex Liga de Desarrollo de básquet.

El equipo, que conduce Gustavo Sapochnik, arrancó la temporada de la mejor manera ya que ganó sus primeros tres juegos de local, y este martes irá por más ante un Independiente, que marcha 15º, con 1 victoria y dos derrotas.