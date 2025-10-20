Huracán de Trelew cerró una fase regular perfecta

Derrotó a Petroquímica 66-30 por una nueva fecha del Torneo Prefederal de básquet. Ferro le ganó a La Fede 71-70.

El “Globo” hizo una fase regular a la perfección.

Con dos partidos, este domingo continuó la fase regular del Torneo Prefederal de básquet para la categoría Mayores Masculino.

En ese contexto, el líder e invicto Huracán de Trelew cerró una fase de ensueño, ya que con el amplio triunfo logrado ante Petroquímica de Comodoro Rivadavia (66-30), sumó su décima victoria al hilo.

En el “Globo” trelewense, que no paró de ganar desde que arrancó el torneo y que ya piensa en el Final Four, se destacaron Francisco Torres (13 puntos, 3 asistencias y 2 tapas), Hugo Caballero (11 unidades y 3 recuperos) y Luciano Alvarez (9 tantos, 11 rebotes, 2 pases gol y 3 pelotas recuperadas).

Por el lado del “Verdolaga”, que sufrió su octava derrota sobre nueve presentaciones, Lázaro Rivas fue su mejor hombre en ofensiva con 10 puntos, mientras que Mariano Melgarejo aportó 7 unidades, con 3 rebotes y una tapa.

Por su parte, en el gimnasio Mariano Riquelme, Ferrocarril Patagónico logró un ajustado triunfo ante La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia, a quien derrotó por 71 a 70.

Santiago Avendaño (19 puntos), Bruno Marani (15 tantos) y Emiliano Sombra (14 unidades, 8 rebotes y 2 tapas), fueron los mejores en el triunfo del equipo dirigido por Mario Sotosca.

Mientras que en el “Bordó”, que se vuelve del Valle sin triunfos, el mejor y goleador del juego resultó Luis Alderete (20 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 3 recuperos y una tapa), mientras que Catriel Aredes lo siguió con 15 tantos, 12 rebotes y 4 pases gol.

Panorama

DOMINGO 19

En el gimnasio Mariano Riquelme – Puerto Madryn

- Ferrocarril Patagónico 71 / La Fede Deportiva 70.

En el gimnasio Atilio Viglione – Trelew

- Huracán 66 / Petroquímica 30.