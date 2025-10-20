Se realizaron tres concentraciones en simultáneo en la cordillera

Los equipos de ciclismo, natación y básquet femenino trabajaron en Esquel y Trevelin, con miras a los Juegos de la Araucanía.

Camino a los Juegos Binacionales de la Araucanía, los equipos de ciclismo, natación y básquet femenino estuvieron trabajando en Esquel y Trevelin, con el objetivo de ponerse a punto para la gran cita de diciembre próximo en La Pampa.

Durante tres días, los deportistas convocados de diferentes lugares de la provincia se congregaron para trabajar a fondo sus respectivas disciplinas.

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes acompañó las instancias de entrenamientos físicos de los diferentes grupos, y mantuvo contacto con los coordinadores, profesores a cargo y deportistas para seguir de cerca las alternativas preparatorias. “Es importante que los deportistas puedan juntarse, conocerse y practicar en grupo. Este tipo de concentraciones nos permite conformar los equipos y que cada uno pueda tener un mano a mano con los entrenadores”, dijo Reyes.

basquet

Durante estos días, el equipo logístico de Chubut Deportes estuvo al servicio de los distintos cuerpos técnicos. En el caso del básquet entrenaron en el gimnasio del Club San Martín, Club Fontana y también el sábado por la noche, jugaron un amistoso ante el elenco local de Andinas en el gimnasio “Pioneros del 30”.

Los nadadores practicaron de manera intensa en el natatorio municipal trevelinense. En tanto que integrantes de Club Fontana le brindaron apoyo con el trabajo de cocina. Mientras que los ciclistas rodaron sobre la ruta provincial hacia en Parque Nacional Los Alerces, por la ruta hacia Gualjaina y también en el kartódromo esquelense haciendo diferentes testeos.

Al mismo tiempo, desde la delegación cordillerana, el gerente Lucas De Godos agradeció el compromiso de trabajadores de distintos organismos, como la subsecretaría de Deportes de Municipalidad de Esquel y de Trevelin, y también el desempeño de la Policía de la provincia a través del GRIM. De Godos remarcó el respaldo del cuerpo médico de Chubut Deportes en los distintos escenarios y la importancia de la presencia de profesional de médicos y también del kinesiólogo, dispuestos para atender a los deportistas en el momento.

Además, cabe agregar el acompañamiento de las dirigencias de la Asociación de Volantes del Oeste del Chubut (AVOCH) y de los clubes: San Martín, Independiente y Fontana; que apoyaron la formación de los jóvenes deportistas facilitando los espacios, y atendiendo a las delegaciones visitantes con gran predisposición.