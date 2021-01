El Benfica de Portugal tiene 17 casos positivos de Covid

El equipo podría no presentarse a ninguna competición deportiva durante las próximas dos semanas. Los casos se registraron entre el plantel y el cuerpo técnico.

Benfica, el club más importante de Portugal que tiene en su plantel a tres futbolistas argentinos, detectó este martes 17 casos positivos por coronavirus entre el plantel profesional y el cuerpo técnico, después de una serie de testeos realizados a partir del último sábado y podría no presentarse a ninguna competición deportiva durante las próximas dos semanas

"Ante estos datos, con 17 casos positivos, en defensa de la salud pública y la integridad física de los deportistas implicados, el Benfica remite a la DGS (Dirección General de Salud) la decisión de presentarse o no a competiciones los próximos 14 días", explicó el club en un comunicado oficial que consignó la agencia de noticias DPA.

En el club de Lisboa juegan los argentinos Nicolás Otamendi (ex Vélez Sarsfield), Franco Cervi (ex Rosario Central) y Facundo Ferreyra (ex Banfield y Vélez Sarsfield).

El club no confirmó los nombres de los integrantes del plantel que están afectados por coronavirus y espera en las próximas horas la decisión de las autoridades de Salud para saber si debe competir a causa de los múltiples contagios en el equipo.

Este miércoles, el Benfica debería disputar la semifinal de la Copa de la Liga de Portugal ante el Braga, en tanto que el otro encuentro lo animarán Porto y Sporting.