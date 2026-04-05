La CAI ganó y sigue firme en la punta

Derrotó 1-0 a USMA y es único líder del torneo Apertura A. También ganaron el escolta Jorge Newbery, Huracán, General Saavedra y Rada Tilly. Laprida-Sarmiento fue empate.

La Comisión de Actividades Infantiles logró este domingo su cuarta victoria en fila que le permite seguir liderando el torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El elenco, que conducen Nicolás Segura y Andrés Silvera, le ganó en el estadio Armando Avila por 1-0 a Unión San Martín Azcuénaga.

El gol del partido lo hizo el defensor José Chacón, a los 33’ del segundo tiempo. De esa manera, el “Azzurro” sigue invicto y con puntaje ideal en el campeonato, luego de transcurrido el cuarto capítulo.

En este partido, el equipo “patricio”, sufrió las expulsiones de Lucas Flores (27’ST) y tres minutos después la de Jonathan Molina.

Por su parte, Jorge Newbery, ahora con la dirección técnica interina de Edgardo Gordillo, se mantuvo como único escolta. El “Lobo” se fue con los tres puntos del “Nido” al golear a Próspero Palazzo por 3-0, con doblete Fabián Garay, mientras que Alexander Vera abrió el camino de la victoria.

Además, en este partido, el arquero Walter Oroz, de Newbery, le contuvo un penal a Juan Pablo Ramos, cuando el juego estaba sin goles. El “Aguilucho” terminó con un jugador menos porque se fue expulsado Agustín Farcy.

El tercero es General Saavedra (9), que le ganó como local 4-2 a Petroquímica y está a tres de la cima. Los goles del equipo del Parque los hicieron Jesús Molina, Bautista Carrizo, Santino Barrientos y Nicolás Reyes. Mientras que los tantos del “Verdolaga” los marcaron Jorge Lasso y Marcelo Areco.

La misma cantidad de unidades, pero con menor diferencia de gol tiene Huracán, que se presentó en el estadio Inmigrantes Portugueses, y gracias al gol marcado por el delantero colombiano Yeiner Obando Castro, le ganó por 1-0 a Deportivo Portugués.

De esa manera, el “Globo”, que sufrió la expulsión del defensor Facundo López, logró su tercer triunfo en el campeonato y se ubica a tres del líder CAI.

El quinto es Rada Tilly, que se fue con tres puntos valiosos de Kilómetro 27, al vencer por 2-0 a Argentinos Diadema, con goles de Maximiliano Biasussi y Enzo Charette, dos ex Huracán.

Por su parte, Laprida logró su primer punto en el certamen al igualar de local 2-2 ante el Deportivo Sarmiento. Los goles del “Canario” los marcaron Tiago Rearte y Enzo Jones, mientras que para el “Depo”, anotaron Francis Bórquez -en contra luego de un remate de Emanuel Juárez- y Franco Erro, éste en la parte final.

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Panorama de la 4ª fecha

DOMINGO 5

- Deportivo Portugués 0 / Huracán 1.

- General Saavedra 4 / Petroquímica 2.

- USMA 0 / CAI 1.

- Próspero Palazzo 0 / Jorge Newbery 3.

- Argentinos Diadema 0 / Rada Tilly 2.

- Laprida 2 / Deportivo Sarmiento 2.

Próxima fecha (5ª)

- Laprida vs Deportivo Portugués

- Deportivo Sarmiento vs Argentinos Diadema.

- Rada Tilly vs Próspero Palazzo.

- Jorge Newbery vs USMA.

- CAI vs General Saavedra.

- Petroquímica vs Huracán.