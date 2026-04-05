Huracán se llevó la victoria del Bosque platense

Goleó 3-0 a Gimnasia y Esgrima y saltó al octavo puesto de la zona “B”. Los goles los marcaron Campo, Blondel y Caicedo.

Huracán de Parque de los Patricios le ganó este domingo de visitante por 3-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en la continuidad de la 13ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Juan Carmelo Zerrillo, tuvo el arbitraje Jorge Baliño y los goles los marcaron Ignacio Campo, Lucas Blondel y Jordy Caicedo.

La acción, a los 66 minutos, mostró lo mejor del equipo de Parque

En el comienzo el trámite fue parejo, aunque el “Lobo” trató de manejar un poco más la pelota, aunque sin ser vertical.

A los 16 minutos, la visita abrió el marcador a través de un remate potente desde afuera del área de Ignacio Campo en la primera jugada clara a favor.

Después del gol, el “Globo” se agrandó, tomó el control de la pelota y a los 25’ volvió a tener una chance clara con un disparo fuerte de Ignacio Cortés que obligó al arquero Nelson Insfran a sacar un manotazo y así evitar otro tanto en contra.

Sobre el final de la primera mitad (43min.) el “Lobo” tuvo el empate a raíz de un remate de Ignacio Fernández que sacó el arquero Hernán Galíndez a pura reacción en un primer tiempo en el que el “Globo” fue un poco mejor.

En el inicio de la segunda etapa, Gimnasia salió con todo a tratar de buscar el empate, tuvo dos chances destacadas, pero el arquero Insfran se hizo fuerte en el mano a mano. El “Globo” respondió con un tiro de Lucas Blonden que dio en el travesaño.

Al los 21 minutos, Blondel aumentó la diferencia a favor de la visita tras un centro certero del colombiano Oscar Cortéz.

Cuando parecía que el partido iba a terminar 2-0 para los de Parque Patricios, el ecuatoriano Jordy Caicedo aprovechó un error defensivo y decretó la goleada para el “Globo”, a los 39 minutos.

Con ese resultado, el “Globo” trepó al octavo puesto de la zona “B” con 17 puntos, mientras que el “Lobo” se quedó en el undécimo lugar con 14 unidades.

En la próxima fecha, la 14ª, Gimnasia visitará a Sarmiento de Junín, mientras que Huracán, recibirá a Rosario Central.