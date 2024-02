C+/ CINE EN COMODORO

“Fui muy inflexible en mantenerlo igual que en los cortometrajes”, dice Colin Krawchuk “Han ganado popularidad y no sabemos muy bien por qué. Es una de esas cosas en las que, si cambiamos demasiados ingredientes del corto, uno de ellos podría ser la razón por la que la gente lo ama. Tener un disfraz tan llamativo, no es algo que se mezcle con las sombras. Es algo que puedes distinguirlo entre la multitud, y eso es lo que refleja su personalidad. Es un personaje que no habla, pero aun así se le escucha”. El éxito fue tal que se decidió llevar esta historia a la pantalla grande, y así fue cómo el creador de unas joyas del terror de los inicios de este siglo como Sánchez, decidió unirse al proyecto.

La trama se centra en la lucha de estas dos hermanas que el tiempo las ha separado pero se unirán para derrotar a esta entidad maligna que habita en el cuerpo del bufón una vez que asistan al funeral de su padre que fue asesinado por este monstruo. Pero estas chicas no tienen la mejor de las relaciones entre ellas, por el contrario. Están llenas de reproches entre ellas pero esta situación límite las unirá para enfrentar a El Bufón. Los traumas del pasado regresan no solo a la vida de estas muchachas sino a todo el pueblo que vivirá el acecho de esta maldad durante la Noche de Brujas. Y el acoso de este monstruo también tiene un sentido psicológico ya que casi sin decir palabras se mete en la mente de cada una de sus víctimas.

“El Bufón se distingue de otros antagonistas del terror porque ama lo que hace”, destaca Krawchuk sobre su personaje, que recuerda por momento a otro personaje siniestro como lo es El Guasón. “Le encanta tener audiencia y le encanta destacarse de los demás. Es algo diferente a lo que hemos conocido. Se esconden en las sombras, se esconden en el armario y cosas así. Al Bufón le encanta tener público y bailar por la calle”. Krawchuk empezó su carrera en 2014 escribiendo y dirigiendo numerosos cortometrajes, de los cuales destaca el creado en 2016 “The Jester”, donde él mismo protagoniza como un hombre se topa con lo que parece ser la encarnación del propio Halloween. El éxito y la popularidad de esta historia y el personaje del Bufón se volvió tan reconocible que llevaron al cineasta a grabar dos cortos más.

Título original: The Jester

Género: Terror, slasher

Origen: EE.UU.

Año: 2023 Formato: 2D

Duración: 1 hora 31 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas

Ficha Técnica:

Dirección: Colin Krawchuk, Johnny Mercer

Guión: Colin Krawchuk, basado una historia de Michael Scheffield

Producción: Eduardo Sánchez

Música: Rafal Gosciminski

Fotografía: Joe Davidson

Protagonistas:

Lelia Symington (Emma), Delaney White (Jocelyn), Matt Servitto (John), Michael Sheffield (Liam), Mia Rae Roberts (Alexis), Lena James (Madison), Carla Okouchi (Mamá de Emma), Cory Okouchi (Frank), Jesse L. Green (Jimmy), Joe Hansard (Larry), Ken Arnold (Pastor Lewis), Dan De Luca (Oficial de policía #1), Emmanuel Kerry (Oficial de policía #2)