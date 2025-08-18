Sergio “Tronco” Figliulo, confirmado en el puesto 11 de la lista de La Libertad Avanza, había sido duramente cuestionado en 2024 tras reírse al aire de un audio con referencias a abuso de menores.

El candidato bonaerense de Milei que se rio de un "chiste" sobre abuso infantil

Sergio Figliulo, conductor de streaming, fue confirmado en el puesto número 11 de la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, el partido que lidera el presidente Javier Milei.

Su designación reflotó un episodio ocurrido en 2024, cuando en su programa Neura Delayed Knight, transmitido por el canal Neura de Alejandro Fantino, un oyente envió audios con referencias al cáncer y al abuso de menores. En lugar de frenar la situación, Figliulo —conocido como “Tronco”— reaccionó riéndose, lo que desató un inmediato repudio en redes sociales.

Tras la controversia, el conductor pidió disculpas públicas y reconoció su responsabilidad: “Lo que yo atiné a hacer ante esa barbaridad fue reírme de los nervios. Estoy enojado conmigo porque no pude reaccionar como debería. Tendría que haber cortado de inmediato”.

Embed Hace unos meses a Tronco (candidato a Diputado Nacional por La Libertad Avanza) lo rajaron a la mierda de Neura por pasar al aire un chiste PED0FILO. Cuando la gente se olvidó hasta lo pusieron de DIPUTADOpic.twitter.com/aHLwYR3ayZ — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 18, 2025

En ese momento, aseguró que él era el único responsable del episodio, exonerando al canal y a su equipo: “No voy a hacer la del cobarde de echarles la culpa a los que están del otro lado. Cuando tenés un programa, te tenés que hacer cargo vos”.