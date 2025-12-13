El Centro de Día Socio Terapéutico cerró el año con una emotiva noche de gala

Hubo reconocimientos, muestras de afecto y proyecciones, renovando el compromiso de seguir construyendo una ciudad más inclusiva, participativa y respetuosa con los derechos de todas las personas.

Este viernes por la noche en el SUM de la Escuela Provincial Nº 711 “Federico Brandsen”, la Municipalidad a través de la Dirección de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad y el Centro de Día Socio Terapéutico, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, llevó adelante la tradicional Noche de Gala, propuesta que contó con un gran acompañamiento comunitario y se consolidó como broche de oro de las actividades concretadas durante el 2025.

La celebración tuvo la participación del secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, y convocó a jóvenes y adultos concurrentes al Centro de Día, a familias, referentes y al equipo interdisciplinario, ocasión en la que los presentes disfrutaron de un desfile, la entrega de certificados, una cena compartida y un momento de baile. El espacio recreativo, tuvo como fin ponderar los avances y logros alcanzados por cada usuario a lo largo del año.

Al respecto, Rivas se refirió al cierre de la actividad e indicó que “fue un año con mucho trabajo del Centro de Día Socioterapéutico para personas con discapacidad. Estamos muy contentos y felices de ver reflejado todo el trabajo de los encuentros que se llevaron adelante junto a las familias. Esto surgió como iniciativa de la Dirección General de Promoción de Derechos para Personas con discapacidad, para que sean parte y trabajemos en conjunto, en talleres, en los encuentros y de trabajar en todas las propuestas que se están generando con cada uno de los chicos y chicas que se acercan al Centro de Día”.

Asimismo, agradeció al establecimiento “por permitirnos utilizar este salón y trabajar de forma conjunta para que los chicos puedan finalizar un gran año, dejando la vara alta para el 2026. Seguiremos gestionando y redoblando los esfuerzos”.

Luego, agregó que “haber firmado el comodato con la provincia del Chubut y poder avanzar con el espacio contiguo al Centro de Día, por primera vez en la historia lo materializamos y que la Dirección General pueda tener su espacio propio y generar un masterplan sobre clase constituyente es maravilloso”, afirmó el funcionario.

Por su parte, la directora del área de Discapacidad, Luciana Bordón, indicó que “este evento reconoce la participación y el compromiso de cada uno de nuestros jóvenes y adultos que asisten a la institución, un espacio que ellos transitan, habitan y lo sienten como propio, generando un sentido de pertenencia con el Centro de Día y con sus actividades”.

Asimismo, comentó que en la oportunidad participó toda la Dirección General para valorar lo que cada uno aportó desde el lugar que le toca, ya sea “en distintos talleres o actividades para poder fortalecer el rol de la familia y la vinculación con la institución, aspectos que celebramos y proyectamos para el año que viene”, señaló Bordón.

La propuesta estuvo orientada a valorar los procesos socio–terapéuticos, potenciar los lazos familiares y promover la participación activa de las personas con discapacidad en espacios comunitarios, poniendo en valor el esfuerzo cotidiano en lo que respecta a las trayectorias individuales y colectivas construidas durante este año.

El encuentro permitió difundir y promover los derechos de las personas con discapacidad, reafirmando el rol del Estado municipal en la eliminación de barreras y en la generación de espacios inclusivos. Las familias resaltaron la importancia de este tipo de eventos que favorecen la socialización, el intercambio y la participación comunitaria.