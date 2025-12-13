Patria Grande: acantonamiento nocturno de adolescentes

Con la participación de 14 jóvenes, se concretó el cierre de año en el espacio sociocultural del barrio San Cayetano. Las distintas propuestas sirvieron para fomentar la interacción, el compañerismo, la solidaridad y la autonomía de los adolescentes.

La actividad de acantonamiento nocturno se desarrolló a partir de las 20:00 horas del viernes y finalizó a las 10:00 de este sábado, ocasión que nucleó a adolescentes de entre 12 y 18 años que participan activamente de las distintas propuestas que ofrece el Espacio Socio Cultural Patria Grande, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del Municipio.

El objetivo principal fue cerrar el año de trabajo en el propio lugar, emplazado en la zona alta del barrio San Cayetano, promoviendo la ciudadanía y los derechos, siendo los propios jóvenes protagonistas en la planificación y ejecución de la jornada, que incluyó cena, juegos nocturnos y actividades lúdicas.

Sobre la propuesta, la directora de Patria Grande, Emilse Otermi, explicó que “hemos trabajado con los chicos en esto de poder ponerle la voz a lo que ellos hacen dentro del espacio. Esta actividad particular del acantonamiento tuvo que ver con una de las demandas que se viene recepcionando en el taller de Charlas y Mates, destinado específicamente al grupo de adolescentes”.

Asimismo, sostuvo que el objetivo del evento fue “fomentar la interacción entre los pares y el compañerismo, que también se trabajó mucho en equipo desde el respeto, la solidaridad, la colaboración y promoción de la autonomía para poder apropiarse de los espacios que nosotros brindamos”.

Otermi expresó que el trabajo que vienen desarrollando los jóvenes también propone “generar el espacio de escucha y que ellos sean protagonistas de las actividades que se realizan”, al tiempo que destacó que “ninguna de las actividades que desarrollamos podrían ser posibles si no hubiese un acompañamiento real desde la Secretaría de Desarrollo Humano que siempre nos brinda no solo la confianza para poder realizar todas las propuestas, sino también los recursos que posibilitan que estas actividades se realicen”.

La jornada inició con una cena que armaron los propios jóvenes, y continuaron con juegos al aire libre a cargo de profesores de educación física.

La parte lúdica y recreativa se concretó dentro del espacio, “en donde pudimos reflexionar y hacer un balance de lo que ha hecho cada uno de nosotros este año”, concluyó.