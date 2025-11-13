El CFC 10 se realizará el Día del Petróleo

El festival de kick boxing se desarrollará el 13 de diciembre en el Club Huergo. Anthony Guzmán y Carlos Machado estarán en la velada donde habrá una pela de Muay Thai.

El sábado 13 de diciembre en instalaciones del Club Ingeniero Huergo tendrá lugar el CFC 10, un evento de kick boxing de gran nivel que incluirá por primera vez en la Patagonia Argentina una pelea de Muay Thai. Entre las figuras locales estará “Anthony” Guzmán, Carlos Machado, y el evento espera sobresalir en calidad aunque habrá unos 50 combates.

Leonardo Moreno, promotor de la velada, adelantó algunos detalles luego de la reunión que mantuvo junto al profesor de kick boxing Darío Achaval y el titular de Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez.

“Siempre son charlas extensas desde muy temprano, pero creo que son necesarias para poder llevar a cabo una velada como la que se viene ahora el CFC 10. En una fecha tan importante como es el 13 de diciembre para nuestra ciudad, junto al Día del Petróleo, y será en el Club Huergo”.

“Siempre cuando presentamos una velada o un evento, buscamos diferentes detalles. Ya venimos hace tres o cuatro meses trabajando en el evento y creo que va a marcar nuevamente el nivel donde estamos parados. Con cinco o seis combates profesionales de alta calidad donde vamos a tener a Anthony Guzmán, llegará Carlitos Machado nuevamente, porque para nosotros es un honor que él decida pelear solamente en Argentina, en Comodoro. Yo creo que eso habla muy bien de la calidad de persona que tenemos. No solamente nosotros, sino toda la ciudad, que lo apoyan mucho, se siente muy querido y él elige venir para acá”, dice “Leo” Moreno.

Por primera vez se dará un combate profesional de Muay Thai en la Patagonia. El promotor del CFC 10 asegura que: “Van a tener grandes sorpresas de Argentina, Venezuela, México, Paraguay, Uruguay, con gente de Tailandia. Se va a hacer por primera vez un combate profesional de Muay Thai en la Patagonia Argentina, así que la verdad que marcar esas cositas para nosotros es un orgullo”, asegura Le Moreno.

ACHAVAL DESTACO LA CALIDAD DE LA VELADA

Luego de mucho esfuerzo se llega a la 10ª edición del Comodoro Fight Club. El director deportivo Darío Achaval, puntualiza. “La verdad que nos encontramos con un evento de un nivel extraordinario en todo sentido, en lo que es la puesta en escena, un lugar como el Club Huergo que nos permite tener un marco mucho más lindo en lo audiovisual, que eso es bueno. “Leo” Moreno trabajando fortísimo. Y en cuanto a lo deportivo, también hemos llegado a un nivel muy bueno con competidores de primera, como es Anthony Guzmán, Carlos Machado, tenemos también un par de uruguayos que van a venir a combatir contra gente de Comodoro. Una cartelera con chicos semi profesionales, jóvenes con muchas ganas de ser protagonistas, de ser profesionales, de ser algo en este deporte”.

“Estamos preparando un súper evento, para toda la gente que le gusta el kickboxing, que vayan y se sienten a disfrutar de un verdadero show tanto en lo audiovisual como en lo deportivo. Viene un entrenador tailandés, es el director de un campo de Muay Thai, que fue peleador en el UFC también, viene como segundo de Carlos Machado. Le da mucho prestigio, porque es la primera vez que se va a hacer Muay Thai profesional. Y tener el marco del Consejo Mundial de Kickboxing y del Consejo Mundial de Muay Thai profesional, son dos organismos fortísimos, eso también hay que ponerlo en valor, porque no es fácil tener esos respaldos”, puntualiza Darío Achaval.

LA GALA CENTRAL SERA A LAS 21

Sin duda que el marco institucional es importante a la hora de organizar eventos de jerarquía. “Nosotros somos personas de trabajo, como lo son también la gente del Estado, somos formadores sociales, servidores sociales, y entendemos la realidad que estamos viviendo. Es momento para seguir trabajando, nosotros los peronistas trabajamos desde siempre. Y con dos o con cinco las cosas se van a hacer igual, en estos momentos no hay que bajar los brazos. Desde el municipio siempre hemos recibido una respuesta favorable porque yo considero que toda ayuda es buena”.

“Nosotros venimos para que nos presten el lugar, nos colaboren, siempre hemos recibido una ayuda y para nosotros es muy importante. Vamos a hacer lo que nos toca, que es hacer las cosas bien. La gente quiere que las cosas se hagan bien en todo sentido. Vamos a dar respaldo para brindar un gran show, buscamos que sea un evento atractivo, no vamos a hacer un evento muy largo, se va a arrancar a las seis de la tarde y va a terminar a las 12 o una de la mañana. El show central, es a las 21 horas donde vamos a tener semiprofesionales muy buenas y peleas profesionales que son de garantía. Estamos hablando de una totalidad de 50 combates más o menos”, dimensionó por último Darío Achaval.