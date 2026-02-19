El CineClub inicia su recorrido con una propuesta que combina estreno cinematográfico y beneficios para el público. Este viernes 20, quienes asistan a la función de Hamnet en el Cine Coliseo podrán acceder sin cargo a la suscripción del CineClub hasta marzo, incorporándose a la comunidad desde su primera función.

El CineClub comienza en la sala con el estreno de Hamnet y suscripción gratuita

La iniciativa busca recuperar la experiencia del cine como acto colectivo, proponiendo no solo ver películas, sino también pensarlas y compartirlas. En ese sentido, la función inaugural permitirá al público sumarse de manera gratuita a un espacio que ofrecerá funciones especiales, películas de autor, ciclos temáticos y ámbitos de intercambio, además de beneficios exclusivos e información anticipada sobre la programación.

CineClub: ver cine, pensarlo y compartirlo

El CineClub nace con el objetivo de fortalecer el encuentro en torno a la pantalla grande y promover nuevas miradas sobre el cine. La membresía —a la que en esta ocasión se podrá acceder de forma gratuita hasta marzo— habilita la participación en actividades pensadas para el debate, el descubrimiento y la construcción de una experiencia cultural compartida.

Asimismo, la propuesta se desarrolla de manera conjunta entre el Cine Coliseo y el Cine Teatro Español, consolidando una red local que apuesta al cine como herramienta cultural, social y comunitaria.

Hamnet, la película

La función inaugural tendrá como protagonista a Hamnet, la nueva película de la directora Chloé Zhao, una obra sensible y poderosa que aborda el amor, la pérdida y el poder transformador del arte. El film llega precedido por ocho nominaciones a los Premios Oscar, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz (Jessie Buckley), Mejor Guion Adaptado, Mejor Música (Max Richter) y Mejor Diseño de Producción y Vestuario.

Ambientada en la Inglaterra de 1580, la historia se centra en Agnes y William Shakespeare y en cómo una tragedia familiar se transforma en la semilla creativa de Hamlet. Se trata de una narración profundamente humana que dialoga con el duelo, la memoria y los procesos de creación artística.

“Hamnet trata del amor y de la muerte, y de cómo estas experiencias humanas pueden transformarse a través del arte y la narración”, expresó Zhao, quien definió la película como una historia de metamorfosis y sanación.

Datos de la función

Viernes 20

21:15 hs

Cine Coliseo

Con la entrada se accede sin cargo a la suscripción del CineClub hasta marzo

Entradas a la venta en: www.cinecr.com.ar