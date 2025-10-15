El ciclo de octubre estará dedicado al reconocido cineasta británico Mike Leigh, célebre por su estilo realista, su ironía punzante y su método de trabajo basado en la improvisación actoral. La función será el viernes 17 a las 21 horas en El Rincón Cultural, con entrada libre y gratuita.

El Club de Cine homenajea a Mike Leigh con la proyección de Hard Truths

El Club de Cine dedicará su ciclo de octubre al universo cinematográfico de Mike Leigh, uno de los directores británicos más influyentes de las últimas décadas. Su obra se distingue por retratar con crudeza, humanidad y una ironía aguda la vida de personas comunes que enfrentan realidades complejas, pero que aún así encuentran la forma de seguir adelante.

Leigh es reconocido por su singular método creativo, basado en extensos ensayos y procesos de improvisación, que permiten a los actores construir personajes auténticos y profundamente humanos. Sus historias no se centran en víctimas, sino en personas reales que resisten y transforman su entorno.

La película elegida para esta función es Hard Truths (2024), un relato ferozmente honesto sobre Pansy, una mujer que enfrenta el mundo con rabia mientras su familia intenta llegar a ella. Es una obra intensa, cruda y necesaria.

La proyección será el viernes 17 de octubre a las 21 horas en El Rincón Cultural (Antonio Di Benedetto 88, Cordón Forestal). La entrada es libre y gratuita, por orden de llegada y hasta agotar la capacidad de la sala.