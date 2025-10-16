Rige alerta amarilla por vientos fuertes hasta la tarde-noche

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta amarilla para este jueves por vientos intensos que se mantendrán hasta la tarde-noche. Se espera una jornada templada, con temperaturas máximas de 18 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una alerta amarilla por vientos fuertes que afectarán a Comodoro Rivadavia y alrededores durante este jueves. Según el organismo, las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora y se mantendrán hasta la tarde-noche.

La jornada presenta cielo ligeramente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 18 grados centígrados.

Para mañana viernes se anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas: cielo despejado, ráfagas de hasta 40 km/h y temperaturas mínimas de 6° y máximas de 18°.

En tanto, el sábado se espera una jornada más agradable, con cielo ligeramente a parcialmente nublado y temperaturas que irán de 8° a 24°.