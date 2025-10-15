Vientos intensos y lloviznas leves marcan la jornada del miércoles

Se espera un miércoles con condiciones variables: lloviznas por la mañana, mejoras hacia la tarde y fuertes ráfagas de viento hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados.

El clima en Comodoro Rivadavia para este miércoles presentará una combinación de nubosidad, precipitaciones débiles y vientos intensos que se incrementarán hacia el final del día.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente cubierto con lloviznas intermitentes. La probabilidad de precipitación será moderada, entre el 10 y el 40 por ciento, con una temperatura mínima de 13 grados. Los vientos del oeste alcanzarán velocidades entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a 69 kilómetros por hora.

Por la tarde, las condiciones mejoran: el cielo continuará mayormente nublado, pero sin precipitaciones previstas (0 a 10 por ciento de probabilidad). La temperatura máxima se ubicará en torno a los 18 grados. El viento persistirá desde el oeste, con velocidades similares a la mañana, aunque las ráfagas podrían intensificarse hasta los 87 kilómetros por hora.

Durante la noche, el viento será el protagonista. Se espera una intensificación de las ráfagas, que podrían mantenerse en el orden de los 79 a 87 kilómetros por hora, con viento sostenido entre 42 y 50 kilómetros por hora. El cielo se presentará ventoso pero sin lluvias, y la temperatura descenderá a unos 14 grados.