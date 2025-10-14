Martes ventoso y algo nublado en la ciudad

El clima de este martes se presentará inestable en cuanto al viento, pero sin grandes sorpresas en términos de precipitaciones.

Desde la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y el ambiente será ventoso, con temperaturas rondando los 16°C. A medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado. Sin embargo, la temperatura alcanzará su punto máximo con unos agradables 19°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones será baja (entre 0 y 10%), el viento del oeste seguirá soplando con fuerza, manteniéndose entre los 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 69 km/h.

Ya entrada la noche, persistirá la nubosidad y el descenso térmico será notable, llegando a unos 11°C. El viento continuará siendo protagonista, aunque con ráfagas algo menos intensas, de entre 51 y 59 km/h.