Comodoro arranca la semana con viento intenso y 17°C

Durante la mañana y la tarde, se esperan fuertes vientos del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 42 y 50 km/h. Las ráfagas podrán alcanzar los 87 km/h en algunos sectores de la ciudad, por lo que se recomienda precaución, especialmente al circular por rutas y zonas abiertas.
Ya en horas de la noche, el viento disminuirá levemente, manteniéndose entre los 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h. El cielo permanecerá parcialmente nublado.
No se prevén lluvias para la jornada. La humedad se mantendrá moderada y la visibilidad será buena durante todo el día.