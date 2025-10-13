Comodoro arranca la semana con viento intenso y 17°C

Este lunes, Comodoro Rivadavia presenta condiciones ventosas desde las primeras horas del día. La temperatura mínima se ubica en 12°C y la máxima alcanzará los 17°C, en una jornada marcada por el cielo parcialmente nublado hacia la noche.

Durante la mañana y la tarde, se esperan fuertes vientos del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 42 y 50 km/h. Las ráfagas podrán alcanzar los 87 km/h en algunos sectores de la ciudad, por lo que se recomienda precaución, especialmente al circular por rutas y zonas abiertas.

Ya en horas de la noche, el viento disminuirá levemente, manteniéndose entre los 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h. El cielo permanecerá parcialmente nublado.

No se prevén lluvias para la jornada. La humedad se mantendrá moderada y la visibilidad será buena durante todo el día.