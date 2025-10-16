Investigan al juez Richeri por usar ChatGPT para redactar la sentencia

“Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar”, se le escapó al juez. Su sentencia fue declarada nula.

La Cámara Penal de Esquel anuló una condena y ordenó investigar al juez que la dictó tras descubrirse que había delegado parte de la redacción de la sentencia a un asistente de inteligencia artificial generativa.

El fallo, conocido este miércoles, deja sin efecto la condena dictada el 4 de junio de 2025 por el juez penal Carlos Rogelio Richeri, quien había impuesto una pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo a Raúl Amelio Payalef.

Los camaristas Carina Estefanía, Martín Zacchino y Hernán Dal Verme detectaron en el texto original una frase que reveló el uso de la herramienta digital: “Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar”. Esa expresión, típica de una respuesta de un asistente de inteligencia artificial, fue considerada una prueba contundente de que el juez habría recurrido a una plataforma como ChatGPT para elaborar su resolución.

Los jueces de la Cámara advirtieron que esta evidencia ("cortar y pegar") deja una "brecha demasiado amplia" para determinar cuánto texto es atribuible a la IA generativa (IAGen) y cuánto al juez, lo que tensiona la prohibición de delegar decisiones judiciales a sistemas automáticos. La delegación de la función de juzgar violaría el principio de juez natural.

El error demostró, a los ojos del tribunal revisor, que el juez no ejerció correctamente la supervisión y el control humano obligatorio, suscribiendo la sentencia con la cita de la IA. La omisión de dejar constancia del uso de la IA, así como de lo requerido al asistente, impide controlar la trazabilidad del razonamiento del juez, haciendo que la decisión se pueda equiparar a una respuesta meramente dogmática o inmotivada.

Debido al "uso incorrecto de la IA" y las "graves consecuencias" producidas en el proceso, la Cámara Penal ordenó remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de Chubut para que este órgano, en ejercicio de su superintendencia, investigue el alcance de la falta ética del juez.

También advirtieron los camaristas que el magistrado pudo haber incumplido los recaudos de confidencialidad exigidos por el Acuerdo Plenario N° 5435 del STJ, al incluir nombres de las partes, testigos y peritos en el texto procesado por el asistente.

El juicio deberá repetirse ante un nuevo juez.

Fuente: MPF Esquel