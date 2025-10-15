Murió Raúl Pierángeli, exintendente de Comodoro

Tenía 95 años y condujo políticamente la ciudad entre 1991 y 1995. También fue un destacado dirigente de la Liga de Fútbol local.

Othar Macharashvili valoró la gran labor de quien fuera intendente de Comodoro Rivadavia entre 1991 y 1995. Miembro activo de la comunidad, José Raúl Pierángeli fue presidente de la Liga de Fútbol durante más de tres décadas y participó de la creación del Colegio Público de Abogados, profesión que ejerció por más de 60 años.

Pierángeli falleció este miércoles, a los 95 años de edad. “No solo fue intendente de nuestra ciudad, hecho que ya de por sí importantísimo, sino que tuvo una enorme trayectoria en el deporte, asumiendo con orgullo su liderazgo del fútbol comodorense durante más de 30 años”, sostuvo el actual mandatario de la ciudad, quien además consideró al malogrado antecesor como “un dirigente que todos debemos tomar como ejemplo a imitar”.

Nacido en la localidad cordobesa de Río Cuarto el 2 de enero de 1930, Pierángeli arribó a Comodoro en el año 1960, donde forjó una larga trayectoria como abogado –más de seis décadas- y fue electo intendente en octubre de 1991, sucediendo en el cargo a Mario Morejón, siendo el segundo en ocupar el cargo desde la vuelta de la democracia en 1983.

Con pasado como deportista, fue el presidente de la Liga de Fútbol local que permaneció más tiempo en el cargo, desde 1971 a 2005, marcando un hito en el deporte comodorense. Además, representó a Comodoro en la Asociación del Fútbol Argentino, cumpliendo un rol fundamental en el nacimiento de los torneos del interior.

Asimismo, Pierángeli fue parte de la creación del Colegio Público de Abogados, institución que lo distinguió en 2021 por sus 60 años de trayectoria y por su “valioso aporte a la abogacía”, lo que marca su activa participación en diferentes ámbitos de la comunidad.