El club Roca implementará el termómetro infrarrojo

Mientras sigue recibiendo donaciones de elementos de higiene para el servicio de emergencias 107 de Comodoro Rivadavia, el club Deportivo Roca se prepara para cuando haya que volver a la actividad, desde lo edilicio hasta lo que hoy resulta primordial: el cuidado de la salud.

En la institución de la avenida Polonia ya se reactivaron las obras, con los permisos correspondientes. “Ayer terminamos de hacer el cielo raso de los nuevos vestuarios y del baño. Ahora estamos arreglando la entrada, porque ya se liberaron los albañiles y pueden trabajar algunas horas”, le comentó este martes el presidente Carlos Velázquez a El Patagónico.

Asimismo, adelantó que la comisión directiva adquirió una herramienta fundamental para reforzar las medidas de seguridad sanitaria. “Ya mandamos a pedir el termómetro infrarrojo, que estará acá entre mañana y pasado. Entonces, cuando empiece a haber movimiento de entrenamientos, vamos a tener eso para ver cómo llega el chico al predio”, destacó.

“En el club ya tenemos preparados los horarios, para que no se junten todos y poder chequearlos por separado porque contamos con los espacios. Para que no nos sorprenda nada, los ‘profes’ ya están preparando todo. Pueden ser grupos de diez, de ocho, y así toda la semana”, anticipó.

En tanto, las instalaciones de Deportivo Roca mantienen un mínimo movimiento. “Solamente estamos la gente de comisión haciendo limpieza, porque nos han dado el permiso como dirigentes. Estamos dos horas a la mañana y dos o tres horas a la tarde. Después de las 7 de la tarde, todos a la casita”, aseguró.

Por otro lado, respecto del mantenimiento en los alrededores del predio, remarcó: “También hicimos limpiar todo en la Francisco Behr. Hoy estaban limpiando en la Marinero López, donde están los juegos”.

En cuanto a un potencial regreso de la actividad deportiva en septiembre, Velázquez reconoció: “Muchos clubes acumularon deudas. Para poder solventar todo eso, se va a hacer muy difícil si no hay ayuda. Nosotros estamos armados, no tenemos deudas, pero si llegan a largar un torneo corto va a ser sin público y se va a complicar, porque hay que pagar policía y demás y no tenemos ingresos”.