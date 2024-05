El combo del Gobierno ante el paro que promete ser masivo

La estrategia quedó expuesta este miércoles al cabo de la habitual conferencia de Manuel Adorni, quien buscó deslegitimar la huelga y anunció medidas contra las organizaciones convocantes y aquellos que adhieran.

Además de repetir que el paro, al que llaman también las dos CTA, "no tiene una justificación aparente", el vocero presidencial adelantó que a los estatales “que paren se les descontará (la jornada) de sus haberes". "Quien no va a trabajar no cobra”, sentenció.

Adorni señaló también que al igual que en otras manifestaciones, “las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que esto ocasione” y que "está abierta la línea 134 para denunciar extorsiones".

En el marco de esa línea, también apuntó a exponer a los gremios del transporte, cuya adhesión a la huelga es clave y redundará en su efectividad. "6.593.000 personas mañana no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a su trabajo", remarcó, contando solo a los usuarios del AMBA.